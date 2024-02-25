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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tarihi 25 Şubat 2024

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Şampiyonluk böyle gelmez

FENERBAHÇE, kendi sahasındaki maçlarda artık kötü oynuyor. Bence maçı hak etmediler. Böyle ucuz bir penaltı verilmemeliydi.
Uzatmada verilen penaltıda topun yönü değişmiyor.
Fenerbahçeliler'in de buna çok fazla sevineceğini sanmıyorum. Kötü niyet aramıyorum ama bu tip pozisyonlar ülkemizde çok fazla yaşanmaya başladı.
Kasımpaşa maç boyunca çok direnç gösterdi fazla gol pozisyonu şansı yaratamasa da iyi mücadele etti.
Fenerbahçe'nin çok organize geliştirdiği bir atak olmadı. Kasımpaşa da çok fazla zorlamadı.
Biri frikikten diğeri de ucuz bir penaltıyla galibiyet geldi.
Maçın genelinde Fenerbahçe'nin gösterdiği görüntüyle şampiyonluğa ulaşacağını düşünmüyorum.
Fenerbahçe takımına topu vermezseniz elini kolunu bağlıyorsunuz.
Eğer topu bırakırsanız o zaman tehlikeli oluyorlar. Sarı-Lacivertliler'in arka arkaya hem ligde hem de Avrupa'da yorucu maçları olacak. Bu oyun sezon başındaki gibi olmazsa taraftarları umutlu günler beklemiyor.

"Ucuz bir penaltıyla kazandı Fenerbahçe.
İç sahada kötü bir oyun var. Bu oyunla şampiyonluğun geleceğini düşünmüyorum."

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