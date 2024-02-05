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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Teşekkürler Semih
Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

5 Şubat 2024, Pazartesi

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Teşekkürler Semih

BEŞİKTAŞ ile Trabzonspor arasındaki maçı Arda Kardeşler yönetti.
Kardeşler'in yönettiği maçlar hep, ağır çekim film gibi oluyor. En başta bunu söylemeliyim. Oyuncularla çok fazla konuşuyor. Dün, iki yaralı takımın maçını izledik.
Haftalardır kötü oynayan iki takım, yine kötü oynadı. Sahada futbol ve aksiyon azdı. Ama Semih Kılıçsoy sahneye çıktı. İlk yarıda özellikle pozisyon bulamayan Beşiktaş, soyunma odasına Semih'in golüyle moralli şekilde gitmeyi başardı.

SEMİH PARLIYOR
Genç yetenek Semih, ikinci yarıda da parlamaya devam etti. Futbolun meyvesi goldür. Semih bunu bizlere sundu. Teşekkür ederim. Cenk Tosun'u bu kadar sahada tutmanın bir anlamı yok.
Aynı şeyi Ghezzal için de söyleyebilirim.
Kanatlar düzgün çalışmadı.
Gedson bir şeyler yapmaya çalışıyor.
Rashica da öyle.
Ama 22 oyuncudan öne çıkan Semih oldu.
Trabzonspor da gole kadar derli toplu göründü. Fakat; Trezeguet, Berat, Visca ve Enis maça ağırlık koyamadı. Topun hakimiyetini biraz sağladılar. Beşiktaş, kendi sahasında bir ve ikinci bölgede kapandı. Bu onlara yakışmadı. Her şeye rağmen kayıp bir sezonda 3 puanı almak kötünün iyisidir.

"22 oyuncu arasından öne çıkan isim Semih Kılıçsoy oldu. Futbolun meyvesini sundu. Her şeye rağmen 3 puan almak iyidir."

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