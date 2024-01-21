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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

21 Ocak 2024, Pazar

Tam bir facia oldu

GELDİĞİNDEN bu yana savaşan bir takım gören Fernando Santos da dün akşam şok olmuştur ama biz bu performansa ne yazık ki alıştık.
Beşiktaş maça hiç ağırlığını koyamadı. Karşılaşmanın tamamında Pendik oyuna hakimdi.
İlk gol sonrası Beşiktaş'ın guardı düştü ve panik havası başladı. Oyuncular can havliyle ve şuursuzca ataklara başladı.
Cenk Tosun hiç yoktu sahada.
Son haftaların formda oyuncusu Semih de etkili olamadı. Muleka ve Rebic, oyunu değiştiremedi.
Hatta onların girişiyle hızlı şekilde skor 3-0'a geldi.
Hedef tahtasına oturtmak istemiyorum ama Tayfur Bingöl, Onur Bulut, Bahtiyar, Umut Meraş ve Muleka Beşiktaş'ın oyuncusu değil...
Beşiktaş'ın ismi çok büyük.
Beşiktaş'ın kadro kalitesi çok düşük.
Pendikspor'dan Thiam'ı, Halil'i, Erencan'ı ve Umut Nayir'i alıp Beşiktaş'a koysan, sahadaki hücumculardan daha azını vermez.
O zaman oyuncuların da kendini sorgulaması da gerekiyor.
Beşiktaş'ın bu kadro kalitesizliği ve hedefsizliği ile mağlup olması doğal hale geldi. Alınan skor tam bir facia oldu. Artık tek çare doğru transfer yapmak...

"Beşiktaş'ın bu kadro kalitesizliği ve hedefsizliği ile mağlup olması doğal hale geldi. Tek çare doğru transfer yapmak..."

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