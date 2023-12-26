Oktay DERELİOĞLU

BEŞİKTAŞ, sezonun en etkili futbolunu Hatay'da oynadı diyebilirim. Siyah- Beyazlılar, maçın başından son 10 dakikaya kadar inanılmaz etkili oynadı. Sezona Şenol Güneş ile başlayan takım daha sonra Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile dünkü maça kadar hiç umut vermedi.

Ancak U19 teknik direktörü Serdar Topraktepe'nin yaptığı katkıyı 3 hoca da yapamadı.

Demek ki futbolcular, başlarındaki hocaları sevmiyormuş ve hocasız daha iyi oynuyormuş! Demek ki isteyince gayet de güzel oynuyorlarmış!

Salih Uçan ile Amir orta sahada oyunu domine etti. Salih'in sayılmayan harika bir golü vardı, Amir de 2 asistle maça etki etti.

Semih Kılıçsoy, beni heyecanlandırdı.

2005 doğumlu futbolcunun şans buldukça çok daha iyi olacağı belli oluyor.

Hatayspor 80. dakikaya kadar oyuna hiç müdahale edemedi. Muleka ilk kez ileri uçta oynadı ve başarılı bir maç çıkardı. Muleka golle buluşamasa da çok pozisyona girdi ve oldukça istekliydi.

Serdar ile devam edileceğini çok düşünmüyorum muhtemelen en kısa sürede yeni bir teknik direktör gelecektir.



"Bu sezon 3 farklı teknik direktör Beşiktaş takımının başında vardı ama hiçbiri Serdar Topraktepe gibi takımı oynatamadı..."