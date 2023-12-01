Oktay DERELİOĞLU

SOĞUK bir havada, iddiası olmayan bir takım vardı sahada ancak buna rağmen tribüne gelen taraftarların hatırına daha istekli oynamalıydı Beşiktaşlı futbolcular.

Taraftarlar için, aldıkları maaş için, kulübün prestiji ve ülke puanı için mücadele etmeliydiler ama beceremediler.

Beşiktaş adına havasız, zevksiz, hazırlık maçından daha kalitesiz bir mücadeleydi. Herhalde Cenk Tosun ve Aboubakar'ın oynamasının tek nedeni benim gol rekorumu kırmaktı...

Club Brugge maça çok fazla hakimdi. Belçika ekibi kazanarak grubu lider olarak bitirip üst tura çıkmayı kafaya koymuştu. Disiplinli bir şekilde maça başlayıp erken gollerle dirençsiz temsilcimizi yendiler. Beşiktaş bitse de gitsek görüntüsündeydi. Beşiktaş'a yakışan her zaman istekli ve arzulu oynamak tabii ki ama iddia olmayınca motive de düşüyor.

Takımda ve camiada seçimden sonra muhakkak hava değişir. Yeni yönetim ve başkanın gelişini bekliyor herkes.

Camia hafta sonuna kitlenmiş görünüyor. 3 Aralık'ta hem takım Ankaragücü deplasmanına çıkacak hem de yönetim değişecek ve yeni başkan seçilecek.



"Yeni gelen yönetimin yapacağı transferler gelecek adına çok önemli olacak. Yapacak bir hata daha kalmadı."