Oktay DERELİOĞLU

BEŞİKTAŞ kötü bir dönemden geçiyor.

Aboubakar başta olmak üzere çok eksik vardı. Gaziantep FK maçı da ligdeki konumu için önemliydi. Olası bir kayıp takımı daha kötü etkilerdi. Kötü bir maç izledik. Her iki takım açısından da böyleydi. Topa sahip olan taraf Beşiktaş'tı. Bir ara yüzde 70 oranında top Siyah- Beyazlı takımdaydı. 2 gole rağmen, üretkenlik ve maça damga vuracak hareketler çok azdı.

Gaziantep, net gol pozisyonları buldu. Kontra ile de pozisyonlar yakaladılar. Gedson ve Salih Uçan etkiliydi. İlk yarıda üretemeyen bir Beşiktaş vardı. İkinci yarıda Salih'in golüyle öne geçtikten sonra Burak Yılmaz'ın onu oyundan almasının amacı neydi? Onu anlamadım.

Sahanın en iyilerinden biriydi.

Bu kadar kötü oyuna rağmen alınan 3 puan çok önemliydi.

Beşiktaş bu tempo ile bu ligi nereye kadar götürebilir? Bu merak konusu. Gaziantep FK maçında Beşiktaş puan da kaybedebilirdi.

Cenk Tosun'un ikinci golü işi bitirdi.

Genç oyuncu Yakup Arda'yı görmek güzeldi. Beşiktaş kötü oynadı ama 3 puan böyle durumlarda değerlidir. Kulüpte bir seçim süreci var. Yeni hoca geldikten sonra bazı şeyler değişebilir.



"Beşiktaş bu tempo ile bu ligi nereye kadar götürebilir? Bu merak konusu. Yeni hoca göreve geldikten sonra bazı şeyler değişebilir"