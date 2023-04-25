GALATASARAY'IN Karagümrük'le evinde berabere kalarak puan kaybettiği haftada Fenerbahçe için İstanbulspor maçı çok daha önemli bir hale gelmişti. Bunun bilincinde olan taraftarlar da stadyumun tamamına yakınını doldurarak takımlarına olan destiğini verdi. İlk dakikalardan itibaren baskıyı artıran Fenerbahçe bunun meyvesini 25. dakikada Arda Güler'in golüyle buldu. Fenerbahçe ilk yarıda gol sayısını daha da artırabilirdi ancak son paslarda istenilen isabet olmadığı gibi yeterince şut cesareti de yoktu. Fenerbahçe hep garanti gol vuruşunu aradı.
ARDA YİNE ATTI AMA...
Arda Güler'in 2. yarının başında attığı harika gol tam Fenerbahçe'yi rahatlattı derken konsantrasyon bozukluğundan verilen pozisyon ve akabinde penaltı golü ve ardından gelen İstanbul'un 2. golü Kadıköy'de buz gibi bir hava estirdi.
Gerçek şu ki konsantrasyon bozukluğu ve stres basit hataları beraberinde getirir. Pedro'nun golü Fener'i tekrar öne geçirirken stresli futbol herkesi tedirgin ediyordu. Fenerbahçe 90+6'da bir kez daha yakalandı ve zirve yarışında 2 puan kaybetti. Belki de en çok hatırda kalacak puan kaybını yaşadı.
"Gerçek şu ki konsantrasyon bozukluğu ve stres basit hataları beraberinde getirir. En çok hatırda kalacak puan kaybı yaşandı..."
Kadıköy’de toplu intihar
GALATASARAY'IN Karagümrük'le evinde berabere kalarak puan kaybettiği haftada Fenerbahçe için İstanbulspor maçı çok daha önemli bir hale gelmişti. Bunun bilincinde olan taraftarlar da stadyumun tamamına yakınını doldurarak takımlarına olan destiğini verdi. İlk dakikalardan itibaren baskıyı artıran Fenerbahçe bunun meyvesini 25. dakikada Arda Güler'in golüyle buldu. Fenerbahçe ilk yarıda gol sayısını daha da artırabilirdi ancak son paslarda istenilen isabet olmadığı gibi yeterince şut cesareti de yoktu. Fenerbahçe hep garanti gol vuruşunu aradı.
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