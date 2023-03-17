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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 17 Mart 2023, Cuma

Son vuruşlar turu yaktı

FENERBAHÇE, Sevilla'da ikinci golü yemeseydi çok iyi olacaktı... Sarı-Lacivertliler, İspanya'da da İstanbul'da da üstün oynayan taraftı. Fenerbahçe, Sevilla'daki maçta son yarım saatte kopmuştu, dün ise sahaya atılan yabancı maddeler takımı soğuttu. Jesus; koşan, mücadele eden bir takımla sahaya çıkınca üstünlüğü aldı ancak yetmedi.
Bu maçta orta sahada hakimiyeti kuran Fenerbahçe, kenarlardan değil ortadan ve dikine gelmeye çalıştı. Ferdi lig performansını bu maça yansıtamayınca etkisiz kaldı.
King'in kaçırdığı net bir fırsat var, orada topun altına değil ortasına vursaydı gol olurdu. Arda Güler çok iyi oynadı, yaptığı akıllı vuruş ağlara gitseydi tüm dünyada konuşulurdu.
Geriden oyun kurarak iyi çıktı Fenerbahçe, tam baskıyı kurmuşken sahaya yabancı madde atılması Sevilla'ya nefes aldırdı.
Bunun kesinlikle yapılmaması lazımdı. Ayrıca İngiliz hakemin Sevillalı futbolculara karşı sarı kartlarda oldukça cimriydi.
Fenerbahçe iki maçta da fırsatları cömertçe harcamasaydı, Sevilla tarihinin en farklı yenilgilerini yaşayabilirdi. Son vuruşlardaki beceriksizlikler turun kaderini çizdi. Bu turun kaybedilmesi Jorge Jesus'a yazacaktır...

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Son vuruşlar turu yaktı
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