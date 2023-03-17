Son vuruşlar turu yaktı
Bu maçta orta sahada hakimiyeti kuran Fenerbahçe, kenarlardan değil ortadan ve dikine gelmeye çalıştı. Ferdi lig performansını bu maça yansıtamayınca etkisiz kaldı.
King'in kaçırdığı net bir fırsat var, orada topun altına değil ortasına vursaydı gol olurdu. Arda Güler çok iyi oynadı, yaptığı akıllı vuruş ağlara gitseydi tüm dünyada konuşulurdu.
Geriden oyun kurarak iyi çıktı Fenerbahçe, tam baskıyı kurmuşken sahaya yabancı madde atılması Sevilla'ya nefes aldırdı.
Bunun kesinlikle yapılmaması lazımdı. Ayrıca İngiliz hakemin Sevillalı futbolculara karşı sarı kartlarda oldukça cimriydi.
Fenerbahçe iki maçta da fırsatları cömertçe harcamasaydı, Sevilla tarihinin en farklı yenilgilerini yaşayabilirdi. Son vuruşlardaki beceriksizlikler turun kaderini çizdi. Bu turun kaybedilmesi Jorge Jesus'a yazacaktır...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Golcü işin yarısını çözer 13 Mart 2023, Pazartesi BEŞİKTAŞ geçen hafta Ankaragücü'nü mağlup ettiğinde Aboubakar'ın geri döndüğünü söylemiştim. Bu hafta da harika...
- Aboubakar geri döndü 06 Mart 2023, Pazartesi ŞAMPİYONLUK yarışından uzaklaşan Beşiktaş, buna rağmen yalnız kalmadı. Taraftarların yine stadyumu doldurması...
- Fenerbahçe yarışta kaldı 05 Mart 2023, Pazar ŞAMPİYONLUK yarışının içinde kalmak isteyen Fenerbahçe ligin en zor deplasmanlarından birisi olan Kayseri'de maça...
- Kartal’ın formsuzluğu 27 Şubat 2023, Pazartesi BEŞİKTAŞ'IN evinde oynadığı Antalyaspor maçı bir maçtan çok daha fazlasıydı. Depremzedeler için 04.17'de sahaya...
- Valencia kalmalı 26 Şubat 2023, Pazar BAŞTA depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun diyorum, ölenlere Allah'tan rah- met diliyorum. Maça gelir-...