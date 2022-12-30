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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
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  • 30 Aralık 2022, Cuma

Sadece moral maçı

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasındaki lig maçı çok ortada bir maçtı. Masuaku, frikik golünde çok iyi vurmadı bence. Neden?
Çünkü Adana Demirspor kalecisi ve barajın hatası vardı. Adana ekibi bu maçta orta sahada daha hakimdi. Salih ve Cenk hamleleri yaptı Şenol Güneş.
İki takımın da kazanabileceği bir maç oldu. Geriden özellikle oyunu kurarak çıkmaya çalıştı Adana Demirspor. Beşiktaş da buna zamanında baskı yaparak engel olamadı. Baskı konusunda Kara Kartal gerçekten de eksik kalıyor.
Orta sahayı da Adana Demirspor aldı maçta.
Zamanında ve etkili bir baskı yapabilse Beşiktaş kapacağı toplarla çok daha etkili olabilir. N'Koudou maçta öne çıkan isimlerden biri oldu.
Adana Demirspor'da da Onyekuru'yu öne çıkan oyunculardan sayabiliriz. Maçta Emre Akbaba'nın pozisyonu penaltıydı.
Netice olarak Beşiktaş kazandı, moral buldu. Ama Beşiktaş bu maçta iyi oynamadı.
Adana ekibi daha iyi oyun ortaya koydu. Şenol Güneş takımı toparlayacaktır. Daha yeni geldi.
Deneyimli bir hoca olan Şenol Güneş'in gereken hamleleri yapacağını düşünüyorum.

Adana Demir üstündü

Emre'nin pozisyonu penaltı

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