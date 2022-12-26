Şampiyonluk uzaklarda

GAZİANTEP'TE Beşiktaş beklentilerin altında kaldı. İlk yarıda pozisyon bulamadı Beşiktaş.

Gaziantep FK daha organize ve bilinçli ataklar geliştirdi.

Beşiktaş'ın hücum oyuncuları Weghorst ve N'Koudou çok etkisizdi. N'Koudou atılmalıydı.

Atılmaması Beşiktaş açısından bir şans oldu. Resmen kafa attı!

Hakem Karaoğlan inisiyatif kullandı. Orada da maç kopabilirdi.

Beşiktaş 1 puan alsa da lige hiç iyi dönmedi. Orta sahada iyi değildi. Pas ve geçişlerde de çok zayıf bir Beşiktaş vardı. Forvet hattının bağlantısı yoktu. Bilinçli gelen bir Beşiktaş göremedik.

Kenardan gelen oyunculara baktığımızda biraz Muleka hareketlilik getirdi. Beşiktaş'ta yıldız oyuncular sorumluluk almalı. Siyah-Beyazlılar şu anki görüntüsü ile şampiyonluk potasından çok uzak görünüyor.

Bir an evvel toparlanmalılar.

Devre arasında gönderilecek oyuncular var.

Ama yol ayrımları öyle kolay değil. Lens, Pjanic, Ljajic gibi oyuncular oynadı bu takımda.

Kadro mühendisliği çok kötü yapılıyor. Bu durum Beşiktaş için değil diğer takımlar için de geçerli. Bunun önüne geçilmeli.

Yıldızlar sorumluluk almalı

Beşiktaş yarışta olmalı