BEŞİKTAŞ beklendiği gibi Serik'i rahat geçti. Şenol Güneş'in 3'lü savunmayla çıkması tüm takıma mesajdı. G.Saray maçı sonrası kadronun kısıtlı olmasından şikayet eden Güneş, Antalyaspor maçına da 3'lü savunmayla çıkabilir.
Takımın formsuzluğu, ve moralsizliği bu maçla bir nebze olsun atıldı. Sakat isimlerin iyileşecek olması ve Şenol Güneş'in futbolcularla daha uzun vakit geçirme fırsatı yaratacağı için Dünya Kupası arasını en çok Güneş bekliyor olabilir.
Dünya Kupası ilaç gibi gelir
BEŞİKTAŞ beklendiği gibi Serik'i rahat geçti. Şenol Güneş'in 3'lü savunmayla çıkması tüm takıma mesajdı. G.Saray maçı sonrası kadronun kısıtlı olmasından şikayet eden Güneş, Antalyaspor maçına da 3'lü savunmayla çıkabilir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Beşiktaş savruktu 06 Kasım 2022, Pazar BEŞİKTAŞ maçın başında istekliydi. Cenk Tosun ve Gedson, Beşiktaş adına takımın en iyisiydi. Portekizli orta saha...
- Derbi öncesi moral oldu 31 Ekim 2022, Pazartesi HEM Beşiktaş hem de Şenol Güneş için iyi bir başlangıç oldu. İlk maçın da Ümraniye ile olması şanstı. Beşiktaş'ın...
- İki ayrı Beşiktaş 25 Ekim 2022, Salı ŞAMPİYONLUK yarışının içinde kalmak isteyen Beşiktaş'ın Hatay deplasmanında puan kaybına tahammülü yoktu. Teknik...
- 74’teki hamle 3 puanı getirdi 23 Ekim 2022, Pazar SÜPER Lig'in en sıkı mücadele eden iki takımı karşılaştı. Başakşehir ilk yarıda oyunu ikinci bölgede kurarak sarı-lacivertlilere...
- Rüzgarı arkasına aldı 18 Ekim 2022, Salı BATSHUAYİ ile erken gelen gol, Fenerbahçe'nin oyun planını değiştirmedi. Jesus'un önde pres ile oynattığı sarı-lacivertlilerde...