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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 10 Kasım 2022, Perşembe

Dünya Kupası ilaç gibi gelir

BEŞİKTAŞ beklendiği gibi Serik'i rahat geçti. Şenol Güneş'in 3'lü savunmayla çıkması tüm takıma mesajdı. G.Saray maçı sonrası kadronun kısıtlı olmasından şikayet eden Güneş, Antalyaspor maçına da 3'lü savunmayla çıkabilir.
Takımın formsuzluğu, ve moralsizliği bu maçla bir nebze olsun atıldı. Sakat isimlerin iyileşecek olması ve Şenol Güneş'in futbolcularla daha uzun vakit geçirme fırsatı yaratacağı için Dünya Kupası arasını en çok Güneş bekliyor olabilir.

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Dünya Kupası ilaç gibi gelir
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