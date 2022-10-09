FENERBAHÇE derbisinde beklentilerin altında bir performans gösteren Beşiktaş, Giresunspor deplasmanında kazanarak yeni bir başlangıç yapmak ve üst sıralara tırmanmak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. Bu niyetini de maçın ilk dakikalarından itibaren gösterdi.
Beşiktaşlı futbolcular öyle bir pres yaptılar ki Giresun takımı ilk yarıda neredeyse hücum edemedi.
DAHA BECERİKLİ OLMALI
Fakat ceza sahası içinde çok da becerekli olunamayınca en az 3 farklı bitmesi gereken ilk yarı Tayyip Talha'nın harika golüyle 1-0 sona erdi. Tabii burada kaçan bir de penaltı olduğunu da belirtmek gerek.
2. yarıda da Beşiktaş'ın ilk 15 dakikada etkili hücum presi vardı. Redmond'un kaçırdığı gol olsa Beşiktaş son bölüme çok rahat girecekti.
Dele Alli de çok etkisizdi.
90. dakikada Giresun'un golünün VAR'dan dönmesi de Beşiktaş için şans anıydı. Beşiktaş çok kolay kazanacağı bir maçı son bölümde ecel terleri dökerek kazandı.
Beşiktaş maçı ilk yarıda bitirmeliydi
Dele Alli çok etkisiz kaldı
Beşiktaş ecel terleri döktü
FENERBAHÇE derbisinde beklentilerin altında bir performans gösteren Beşiktaş, Giresunspor deplasmanında kazanarak yeni bir başlangıç yapmak ve üst sıralara tırmanmak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. Bu niyetini de maçın ilk dakikalarından itibaren gösterdi.
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