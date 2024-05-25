SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Edirne'de nefes kesen operasyon! Cipin koltuğunun altındaki 2 kaçak göçmen yakalandı: Nefes alabilmeleri için hortum sistemi kurdular

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'na yurt dışına çıkmak için gelen lüks cipin arka koltuklarının altına gizlenmiş ve nefes alabilmeleri için hortum sistemi kurulan Suriye uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü T.P. gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 18:15 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 18:30
Edirne’de nefes kesen operasyon! Cipin koltuğunun altındaki 2 kaçak göçmen yakalandı: Nefes alabilmeleri için hortum sistemi kurdular

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'na yurt dışına çıkmak için gelen lüks cipin arka koltuklarının altına gizlenmiş ve nefes alabilmeleri için hortum sistemi kurulan Suriye uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı.

Cipin koltuğunun altında 2 kaçak göçmen enselendi!

Araç sürücüsü T.P. gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik koordineli çalışma yaptı.

GİZLİ BÖLMEDE SURİYE UYRUKLU 2 KAÇAK GÖÇMEN
Çalışma kapsamında yurt dışına çıkmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen lüks bir cip, aramaya alındı. Aramada cipin koltuklarının alt kısmına yapılan gizli bölmede Suriye uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı.



NEFES ALMAK İÇİN HORTUM SİSTEMİ KURDULAR
Göçmenlerin gizlendikleri koltuk altında nefes alabilmeleri için hortum sistemi koyulduğu belirlendi.

Göçmenler ile araç sürücüsü T.P., gözaltına alındı. Göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Cip sürücüsü T.P. hakkında, 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan İsrail’e uyarı: Katliam durana kadar baskı sürecek! | Enflasyon için kritik tarih | Ekonomide hedeflerden kopmadık
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi hesaplarda
Galatasaray’da seçim günü: Dursun Özbek ve Süheyl Batum yarışıyor! Sandıkların yarısı açıldı
Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor! Saat başı en fazla 100 kişi
İran’ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad seçimlerde aday olabileceğini açıkladı: Daha önce iki kez veto edildi
Meta’nın mesaj şifreleme skandalı! Gazze’deki katliamda hedefleri WhatsApp mı veriyor? 3 kritik bilgi: İletişim, gruplar ve konum
Olaylı derbi sonrası Fenerbahçeli isimlerin savcılık ifadesine ulaşıldı! Saçını çekmedim elime takıldı
MHP lideri Bahçeli Ülkü Ocakları Eğitim Programı’nda konuştu: Hüsrana uğrayacaklar | Asgari ücret çıkışı | Başıboş köpekler...
Fenerbahçe’den rüya gibi transfer! Cristiano Ronaldo’ya fark atmıştı gollerine Kadıköy’de devam edecek
İngiliz basını operasyonun detaylarını yazdı| Barış Boyun ev hapsindeyken bazuka saldırısı planladı! Cinayetin ardından gelen tebrik mesajı takibe takıldı
Transferde ilk çalım Galatasaray’dan! Fenerbahçe’nin istediği yıldız İstanbul’a geldi
Başkan Erdoğan’dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı: Allah mekânını cennet eylesin | Eserleri ve düşünceleriyle okurlarda derin izler bırakan Şairler Sultanı
Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete’de yayımlandı: Sağlık Vadisi kuruluyor! Bakan Koca: Yerelleşme hızlanacak, dışa bağımlılık azalacak
Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor! Geçen sezon 64 milyon euro ödendi...
Reisi sonrası Paşinyan paniği! Helikopter zorunlu iniş yaptı
SON DAKİKA