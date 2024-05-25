Edirne’de nefes kesen operasyon! Cipin koltuğunun altındaki 2 kaçak göçmen yakalandı: Nefes alabilmeleri için hortum sistemi kurdular

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Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'na yurt dışına çıkmak için gelen lüks cipin arka koltuklarının altına gizlenmiş ve nefes alabilmeleri için hortum sistemi kurulan Suriye uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı. Cipin koltuğunun altında 2 kaçak göçmen enselendi! Araç sürücüsü T.P. gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik koordineli çalışma yaptı.