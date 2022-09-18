Futbol ciddi bir oyundur!
Bu tip maçlarda erken gol bulamazsanız rakibi de cesaretlendirirsiniz...
Beşiktaş golü erken bir dakikada bulunca işlerin onlar için daha kolay olacağını düşündüm. Ancak İstanbulspor'un beraberlik golü sonrasında anlam veremediğim bir durgunluk dönemine girdiler. Orta sahadaki pas hataları ve temposuz oyun yüzünden ataklar bir türlü olgunlaşmadı.
Muleka dün gece sahada yoktu
BENİ ÇOK ŞAŞIRTTILAR
Beşiktaş buna rağmen önemli pozisyonlar bulmayı başardı. Ve Weghorst ile bir kez daha öne geçti. Bu golle birlikte Beşiktaşlı oyuncularda toparlanma gözlemledim. İkinci yarıda ise Beşiktaş'ın daha dominant futbol oynayacağını düşündüm.
Ama yanıldım. Futbol ciddi bir oyundur!
Rakibine göre daha kaletili bir kadroya sahip olan Beşiktaş ummadığı bir puan kaybı yaşadı.
İlk yarıda iyi oynamayan Kartal, ikinci yarıda daha da kötü bir futbol sergiledi. Ismael ve ekibi bu maçın analizini iyi yapmalı.
Kartal üretken olamadı
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Başakşehir’in şakası yok 13 Eylül 2022, Salı HERKES sezonun en az puan kaybı yaşayan üç takımdan ikisinin mücadelesini merak ediliyordu. Başakşehir'in ligde...
- Beşiktaş zora soktu 05 Eylül 2022, Pazartesi VODAFONE Park'ta oynadığı son 2 maçta Karagümrük ve Sivasspor'u adeta sürklase eden Beşiktaş'ın deplasmanda oynayacağı...
- Beşiktaş’ta işler yolunda 30 Ağustos 2022, Salı GEÇTİĞİMİZ hafta Karagümrük'ü yenerken ortaya koyduğu coşkulu futbolla taraftarlarına umut veren Beşiktaş'ın, Dele...
- Coşku ve enerji 23 Ağustos 2022, Salı DÜN Kadıköy'de müthiş bir atmosfer vardı. Taraftarlar hem yılların şampiyonluk hasreti hem de Jorge Jesus yönetimindeki...
- Beşiktaş istediğini aldı 22 Ağustos 2022, Pazartesi BEŞİKTAŞ Süper Lig'in ilk haftasında taraftarının önünde Kayserispor'u son dakika golüyle yenmiş ancak oyuncular...