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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 18 Eylül 2022, Pazar

Futbol ciddi bir oyundur!

BEŞİKTAŞ için kağıt üzerinde en kolay maçlardan biriydi.
Bu tip maçlarda erken gol bulamazsanız rakibi de cesaretlendirirsiniz...
Beşiktaş golü erken bir dakikada bulunca işlerin onlar için daha kolay olacağını düşündüm. Ancak İstanbulspor'un beraberlik golü sonrasında anlam veremediğim bir durgunluk dönemine girdiler. Orta sahadaki pas hataları ve temposuz oyun yüzünden ataklar bir türlü olgunlaşmadı.
Muleka dün gece sahada yoktu

BENİ ÇOK ŞAŞIRTTILAR
Beşiktaş buna rağmen önemli pozisyonlar bulmayı başardı. Ve Weghorst ile bir kez daha öne geçti. Bu golle birlikte Beşiktaşlı oyuncularda toparlanma gözlemledim. İkinci yarıda ise Beşiktaş'ın daha dominant futbol oynayacağını düşündüm.
Ama yanıldım. Futbol ciddi bir oyundur!
Rakibine göre daha kaletili bir kadroya sahip olan Beşiktaş ummadığı bir puan kaybı yaşadı.
İlk yarıda iyi oynamayan Kartal, ikinci yarıda daha da kötü bir futbol sergiledi. Ismael ve ekibi bu maçın analizini iyi yapmalı.
Kartal üretken olamadı

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Futbol ciddi bir oyundur!
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