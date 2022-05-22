Beşiktaş’tan tatsız kapanış

BEŞİKTAŞ Avrupa treninin kaçması sonrası hedefsiz kalsa da dünkü maç sezonun pozitif tamamlanması taraftarlar adına önemliydi. Konyaspor kontra ataklarla rakibini zorlayan bir oyunla dün sahada yer aldı.

Oyun planını da 90. dakikaya kadar tuttu. Beşiktaş topa sahip olmasına rağmen rakibin kilidini açmakta zorlandı ta ki duraklama anlarında Kenan'ın golü gelene kadar... Bitiricilik sorununun Beşiktaş için dün de devam ettiğini gördük. Bu da sezonun özeti gibiydi.

DERS ÇIKARILMALI

Konyaspor oyun 1-0 giderken yakaladığı kontra ataklarla Beşiktaş'ı cezalandırabilirdi. Beşiktaş sonuç olarak aradığı golü geç de olsa buldu ve 1 puanla sezonu noktaladı. Dünkü maçı geride bırakırsak Siyah-Beyazlılar adına dersler çıkarılması gereken bir sezonu geride bıraktık.

Şampiyon başlanan, ciddi para harcanan sezonu Beşiktaş, Avrupa bileti alamadan tamamladı. Bu da büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Gelecek sezon Valerien Ismael ile nasıl bir takım olacağını hep birlikte göreceğiz. Siyah-Beyazlılar adına transferde atılacak hamleler belirleyici olacak.

Bitiricilik sorunu yine vardı

Transfer belirleyici olacak