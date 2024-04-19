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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tarihi 19 Nisan 2024

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Turu Fener hak etti

FENERBAHÇE adına ilk maçtaki kadro ile rövanştaki kadro yarı yarıya değişmişti.
Doğru kadro Kadıköy'de çıkan kadroydu. UEFA Konferans Ligi'nde yarı final hedefleyen temsilcimiz Fenerbahçe oyunun ilk bölümünde baskılı oynadı ve rakibi Olympiakos'a nefes aldırmadı.
Sarı-Lacivertliler'de hem Osayi hem de Ferdi Kadıoğlu baskılıydı. Fred'in de baskısı etkili oldu diyebilirim. Ama ikinci yarıda biraz daha geriye çekilir gibi oldu Fenerbahçe. Fenerbahçe, baskı ve presle kendisine karşılık veren Olympiakos'a top kaptırdı ve pozisyonlar da verdi.
Rakip kontradan da pozisyonlar buldu. Son haftalarda kaleci Livakovic'in çok formda olduğunu görüyoruz. İstenilen oyunu daha net bir şekilde oynayan taraf Fenerbahçe oldu. Teknik direktör İsmail Kartal, Edin Dzeko ve Batshuayi'yi aynı anda sahada tutabilir miydi? Bu beklenen golün atılması adına bence düşünülebilirdi. Bu elbette teknik direktörün seçimidir.
Uzatmalarda da Fenerbahçe mücadeleci bir oyun ortaya koydu. Kartal ve öğrencileri, kaliteli bir oyun sergiledi.
Turu geçmeyi hak eden taraf bana göre Fenerbahçe'ydi ama penaltılarda beceriksizdi.

"Fenerbahçe, rakibi karşısında mücadeleci bir oyun ortaya koydu.
İsmail Kartal ve öğrencileri bana göre turu hak eden taraftı."

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