Kazanmayı hak etti

BEŞİKTAŞ adına Sivasspor maçı sezonun kalanı için oldukça önemli bir maçtı. Kötü geçen sezonda ne olursa olsun Beşiktaş Avrupa Kupaları iddiasından kopmamalıydı. Alınan galibiyet zor da olsa ikincilik hedefinin de devam etmesini sağladı. Beşiktaş dün güçlü bir rakibe karşı deplasmanda oynamasına rağmen sağlam bir görüntü verdi ve hak ettiği bir galibiyet almayı bildi. Siyah-Beyazlılar maç içinde farkı açabilecek pozisyonları sıkça yakaladı.

Eğer son vuruşlarda biraz daha iyi olsalardı Beşiktaş adına maç daha erken bitebilirdi. Sivas'ın son bölümde kazandığı penaltı Siyah-Beyazlı takıma panik yaşattı. Sivas son dakikalarda gol için yüklense de Kartal kalesini kapatmayı bildi. Eleştirilen Batshuayi dün çok hareketliydi ve attığı iki golle galibiyette de başrol oynadı. Rachid Ghezzal'ın da son iki maçtır geçen sezonki performansına yakın bir görüntü ortaya koyduğunu söylemeliyiz.

Beşiktaşlı futbolcularda net bir şekilde toparlanma belirtileri görüyoruz. Umarım bu çıkışlarını sürdürürler.



Batshuayi etkili oldu

Son anlarda panik yaşadılar