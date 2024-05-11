Son dakika: Öğretmen İbrahim Oktugan öğrencisi tarafından öldürülmüştü! Başkan Erdoğan’dan öğretmene şiddet açıklaması! Meclis’e kanun teklifi geliyor

İstanbul Eyüpsultan'da 7 Mayıs günü 17 yaşındaki lise öğrencisi Y.K., okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak öldürdü.
Lise öğrencisi Y.K. (17) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Oktugan'ın yaşamını yitirdiği saldırı toplumun her kesiminde büyük tepki ile karşılanırken, konu ile ilgili yasal düzenlemeler de gündeme geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN BİLGİ VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu düzenlemelerle ilgili sosyal medya hesabından bilgi verdi.
KAPSAMLI DÜZENLEME YOLDA
Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlere ve diğer eğitim çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceklerini belirterek, "Kanun teklifi olarak Gazi Meclisimize sunacağımız düzenlemeyle, öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak." dedi.