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Son dakika: Öğretmen İbrahim Oktugan öğrencisi tarafından öldürülmüştü! Başkan Erdoğan'dan öğretmene şiddet açıklaması! Meclis'e kanun teklifi geliyor

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz günlerde okul müdürü İbrahim Oktugan’ın 17 yaşındaki öğrencisi Y.K. tarafından öldürülmesi Türkiye gündemine oturdu. Oktugan'ın hayatını kaybetmesinin ardından konu ile ilgili çeşitli düzenlemeler konuşulmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu düzenlemelerle ilgili sosyal medya hesabından bilgi verdi. Başkan Erdoğan, "Böylesine önemli bir mesleği ülkemizin her bölgesinde fedakârca yürüten öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız" sözleriyle Meclis'e kanun teklifi verileceğini belirtti.

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Giriş Tarihi 10 Mayıs 2024, 22:29 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 10:53
Son dakika: Öğretmen İbrahim Oktugan öğrencisi tarafından öldürülmüştü! Başkan Erdoğan’dan öğretmene şiddet açıklaması! Meclis’e kanun teklifi geliyor

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İstanbul Eyüpsultan'da 7 Mayıs günü 17 yaşındaki lise öğrencisi Y.K., okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak öldürdü.

Lise öğrencisi Y.K. (17) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Oktugan'ın yaşamını yitirdiği saldırı toplumun her kesiminde büyük tepki ile karşılanırken, konu ile ilgili yasal düzenlemeler de gündeme geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN BİLGİ VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu düzenlemelerle ilgili sosyal medya hesabından bilgi verdi.

Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere yeni kanun mesajı!

KAPSAMLI DÜZENLEME YOLDA
Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlere ve diğer eğitim çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceklerini belirterek, "Kanun teklifi olarak Gazi Meclisimize sunacağımız düzenlemeyle, öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak." dedi.

Okul Müdürü İbrahim Oktugan.Okul Müdürü İbrahim Oktugan.

KANUN TEKLİFİNİN DETAYLARINI AÇIKLADI
Söz konusu kanun teklifinin detaylarını da paylaşan Erdoğan, "Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız da görevleri sebebiyle kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak" dedi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocuklara kattıkları bilgi ve değerler bütünüyle ülkenin kalkınma mücadelesinde hayati önemde olan öğretmenleri her türlü olumsuzluktan korumanın, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmanın asli görevleri olduğunu vurguladı.

TUTUKSUZ YARGILAMANIN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Ulvi bir mesleği icra eden, yetiştirdikleri nesillerle geleceği inşa ve ihya eden öğretmenlerin, başlarının tacı olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu anlayışa kararlılıkla sahip çıkan bir hükümet olarak öğretmenlerimize ve diğer eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz. Kanun teklifi olarak Gazi Meclisimize sunacağımız düzenlemeyle, öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak. Bu fiilleri işleyenlerin cezasının ertelenmesi engellenecek. Bu fiiller tutuklama sebebi sayılarak, tutuksuz yargılamanın önüne geçilecek. Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız da görevleri sebebiyle kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak."

Erdoğan, öğretmenlerin müsterih olması gerektiğini vurgulayarak, "Böylesine önemli bir mesleği ülkemizin her bölgesinde fedakarca yürüten öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız. Bu vesileyle, İstanbul'da canice yapılan bir saldırı sonucu hayatını kaybeden İbrahim Oktugan öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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