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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
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  • 14 Aralık 2021, Salı

Bu kadar hata ile maç kazanılmaz

LİDER Trabzonspor'un kaybettiği haftada puan farkını azaltmak için iyi bir fırsat yakalamıştı Fenerbahçe. Aslında Gaziantep önündeki Fenerbahçe'ye baktığımız da çok da istekli görünüyordu.
Ancak Berke'nin kalesini terketmesini fırsat bilen Figueiredo çok usta bir vuruşla rakibini avlamayı başarınca Fenerbahçe şoka girdi.
Fakat bu golden 5 dakika sonra Fenerbahçe oyun anlamında üstünlüğü ele aldı.
Mesut'un klas golü ibreyi bir kez daha Fenerbahçe'ye yaklaştırdı.

HATA ÜSTÜNE HATA
2. yarıda Fenerbahçe'nin galibiyete daha yakın olduğu çoğunluğun belki görüşüydü ama maçın sonucunu bireysel hatalar belirledi. Önce Gustavo'nun kaptırdığı topta yapılan faul. Firikiğin ardından Ferdi'nin ceza alanında acemi müdahalesi ve Antep'in kazandığı penaltı.
Miha Zajc'ın golü Fenerbahçe'yi bir kez daha havaya soktu. Bu kez Kim hata yapınca Gaziantep 3. golü de buldu. Fenerbahçe'nin golleri hatalara yetişemeyince mağlubiyet de kaçınılmaz oldu.
Fenerbahçe, adeta Gaziantep'te bireysel hataların kurbanı oldu. Şampiyonluk yolunda ağır bir yara daha aldı.

Figueiredo 2 klas golle öne çıktı

Gustavo zayıf halkaydı

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Bu kadar hata ile maç kazanılmaz
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