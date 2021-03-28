Domine ediyoruz

HOLLANDA karşısında harika bir zafere imza atan Milli Takımımız, dün de Norveç karşısındaki futbolu ve aldığı sonuçla göğsümüzü kabarttı. Ozan Tufan'ın erken golüyle ipleri eline alan Ay-Yıldızlılar, kendi oyununu rakibine kabul ettirdi. Kornerden Çağlar ile bulduğumuz gol takımımızı rahatlattı. İki farklı öne geçtikten sonra da Milli Takımımız oyun disiplininden kopmadı ve maçı 0-0 gibi oynadı. Ozan Tufan da üçüncü golle fişi çekti. Ozan Tufan mükemmel bir futbol ortaya koydu. İki golü geceye damgasını vurdu.

MAŞALLAH DİYORUM

Ay-Yıldızlılar Norveç karşısında aldığı farklı galibiyetle Avrupa'yı domine etmeyi sürdürdü. Hollanda karşısındaki galibiyetin şans eseri olmadığını gösterdik.

Haaland gibi Avrupa'nın en iyi golcülerinden birine dün adım attırmadık.

Milli Takımımıza tek kelimeyme "Maşallah" diyorum. Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor ve ülkemize çok büyük başarılar kazandıracağını gösteriyor.

MAÇIN EN İYİSİ OZAN

İki harika gole imza attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ HAALAND

Stoperlerimizin karşısında etkisizdi.