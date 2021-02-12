Tam yol ileri
Ancak penaltılarla da olsa yarı finale yükselmeyi başardılar.
Siyah-Beyazlılar, ligde karşılaştığı Konyaspor'a göre daha diri bir rakip buldular karşılarında.
Bunun nedeni tabii ki hoca değişikliğiydi.
İlhan Palut ilk maçında mental olarak Konyaspor'u ayağa kaldırmayı başardı. Ancak bu da tura yetmedi. Beşiktaş belki çok iyi futbol oynamadı ama istediğini aldı. Yazımın başında belirttiğim gibi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elendiği kupada Beşiktaş'ın yoluna devam etmesi önemli.
Beşiktaş iki kulvarda da yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Bunda şüphesiz Sergen Yalçın'ın büyük katkısı var. Beşiktaş'ta futbolcuların yorgunluğu dün göze çarptı. Yoğun maç trafiği onları çok etkiliyor.
MAÇIN EN İYİSİ: OĞUZHAN
Beşiktaş'ın yıldızı dün etkiliydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: KRAVETS
Ukraynalı golcü dün formsuzdu.
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