Bugünkü
Takvim
Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 12 Şubat 2021, Cuma

Tam yol ileri

BEŞİKTAŞ Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elendiği kupada Konyaspor'u eleyerek yoluna emin adımlarla devam ediyor. Süper Lig'de oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Beşiktaş Konyaspor maçına istekli başladı. 90 dakika ve uzatmalarda üstünlük hep Beşiktaş'taydı. Ancak bir türlü turu getirecek 2. golü bulamadılar.
Ancak penaltılarla da olsa yarı finale yükselmeyi başardılar.
Siyah-Beyazlılar, ligde karşılaştığı Konyaspor'a göre daha diri bir rakip buldular karşılarında.
Bunun nedeni tabii ki hoca değişikliğiydi.
İlhan Palut ilk maçında mental olarak Konyaspor'u ayağa kaldırmayı başardı. Ancak bu da tura yetmedi. Beşiktaş belki çok iyi futbol oynamadı ama istediğini aldı. Yazımın başında belirttiğim gibi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elendiği kupada Beşiktaş'ın yoluna devam etmesi önemli.
Beşiktaş iki kulvarda da yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Bunda şüphesiz Sergen Yalçın'ın büyük katkısı var. Beşiktaş'ta futbolcuların yorgunluğu dün göze çarptı. Yoğun maç trafiği onları çok etkiliyor.

MAÇIN EN İYİSİ: OĞUZHAN
Beşiktaş'ın yıldızı dün etkiliydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: KRAVETS
Ukraynalı golcü dün formsuzdu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Tam yol ileri
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ