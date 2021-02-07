Teknik direktörü yok

DERBİ ile ilgili şunu söylemek istiyorum.

Fenerbahçe karşısında değil Galatasaray, başka bir Süper Lig takımı da olsa dünkü oyunla galip gelmesi zordu. Galatasaray dün maçın ilk dakikasından itibaren daha cesur oynayan, topa sahip olan, galibiyet için sahaya çıkan taraftı. Fenerbahçe kontra atak futbolu ile rakip kalede gol aradı.

Organize olamayan bir Fenerbahçe izledik ve sonucunda da Sarı- Lacivertliler mağlup oldu.

Maçı daha çok isteyen Galatasaray, Mohamed'in harika golüyle derbiyi kazandı ve haklı bir galibiyet aldı. Son dönemde Rize ve Hatay maçlarında da kazanmasına rağmen oyunu ile umut vermeyen Fener'in dün bu oyunla bir yere varamayacağı gözler önüne serildi. Sarı-Lacivertli takıma baktığımızda bir antrenör fotoğrafı göremiyorum.

Erol Bulut takımın başında varlığını hissettiremiyor.

Takım olarak baktığımızda Fenerbahçe'nin ne bir planı ne de sistemi var.

Galatasaray'ı dün rakibine oranla oynadığı cesur futbol sebebiyle tebrik etmek gerekiyor. Sarı-Kırmızılılar üst üste iki sezon Kadıköy'de kazanarak ezeli rakibinin üzerinde psikolojik üstünlüğü lehine çevirmeyi de başardı.

MAÇIN EN İYİSİ Mohamed

Nefis bir gol kaydetti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ Erol Bulut

Bir oyun planı yoktu.