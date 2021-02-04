Bugünkü
Takvim
Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 04 Şubat 2021, Perşembe

Kartal kilidi açamadı

BEŞİKTAŞ, Trabzon yenilgisi sonrası Antalya ile önem derecesi çok yüksek bir maça çıktı. Ancak gördük ki Siyah-Beyazlılar, Trabzon yenilgisinin travmasını atlatamamış.
Dünkü maçta Beşiktaş'ın bu sezonki hücum aksiyonlarını göremedik. Trabzonspor'a iyi bir oyunla mağlup olan Beşiktaş, dün ise aynı şekilde oynayamadı.
Antalyaspor da savunma ağırlıklı futbolu ile Beşiktaş'a zorluk çıkardı diyebiliriz.
Maçın ilk yarısındaki tempo da Süper Lig seviyesine yakışmayacak düzeydeydi.

ANTALYA DİRENDİ
İKİNCİ yarı Beşiktaş değişiklikliklerle kıpırdadı ve pozisyonlara da girdi. Antalya'nın 10 kişi kalmasının hemen ardından gelen beraberlik golü sonrası Beşiktaş rüzgarı arkasına alıp maçı koparabilirdi fakat bunu başaramadılar.
Veysel Sarı'nın ikinci sarı kartının da ağır olduğu söylenebilir.
Dün Antalyaspor oyun disiplinine bağlı kalarak 1 puanı koparmayı bildi. Beşiktaş ise rakibin kilidini açamayınca 2 puan kaçtı.

MAÇIN EN İYİSİ GÖKDENİZ
Genç oyuncu harika bir gol attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ LJAJIC
Varlığını hissetirmeyi başaramadı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Kartal kilidi açamadı
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ