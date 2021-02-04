Kartal kilidi açamadı
Dünkü maçta Beşiktaş'ın bu sezonki hücum aksiyonlarını göremedik. Trabzonspor'a iyi bir oyunla mağlup olan Beşiktaş, dün ise aynı şekilde oynayamadı.
Antalyaspor da savunma ağırlıklı futbolu ile Beşiktaş'a zorluk çıkardı diyebiliriz.
Maçın ilk yarısındaki tempo da Süper Lig seviyesine yakışmayacak düzeydeydi.
ANTALYA DİRENDİ
İKİNCİ yarı Beşiktaş değişiklikliklerle kıpırdadı ve pozisyonlara da girdi. Antalya'nın 10 kişi kalmasının hemen ardından gelen beraberlik golü sonrası Beşiktaş rüzgarı arkasına alıp maçı koparabilirdi fakat bunu başaramadılar.
Veysel Sarı'nın ikinci sarı kartının da ağır olduğu söylenebilir.
Dün Antalyaspor oyun disiplinine bağlı kalarak 1 puanı koparmayı bildi. Beşiktaş ise rakibin kilidini açamayınca 2 puan kaçtı.
MAÇIN EN İYİSİ GÖKDENİZ
Genç oyuncu harika bir gol attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ LJAJIC
Varlığını hissetirmeyi başaramadı.
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