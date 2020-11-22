Fener gücünü gösterdi

MİLLİ ara öncesi Konya yenilgisi ile sarsılan Fenerbahçe için Gençlerbirliği maçı son derece kritikti. Sarı-Lacivertliler'in Mert Hakan ile bulduğu erken gol Fenerbahçe'yi rahatlattı. Akan oyunda rakibine ilk devre pozisyon vermeyen Sarı-Lacivertliler duran toptan kalesinde golü gördü. Perotti ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu dün bir kez daha gösterdi.

Gerek kazandırdığı penaltı, gerekse de attığı iki golle dünkü galibiyette büyük pay sahibi oldu. Sosa ve Pelkas da artık iyice takıma adapte oldular. Sarı- Lacivertliler, milli ara sonrası kadroda revizyona gitmesine rağmen saha içinde sağlam bir görüntü çizdi. Gençlerbirliği'ni maça ortak etmeyerek rahat bir galibiyet aldılar.

Dünkü galibiyet Fenerbahçe'nin gücünü tekrar sahaya yansıtması için bir fırsattı ve bunu da başardılar. Konya kazası sonrası alınan 3 puan takımın moralini yükseltti.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR YORUMU

Atiba Kartal'ı uçurdu



BAŞAKŞEHİR, Beşiktaş karşısında Siyah-Beyazlılar'daki gerek coronvirüs vakaları gerekse de sakat ve cezalılar sebebiyle rakibi karşısında favori gösterilen taraftı.

Ancak Beşiktaş ilk yarıda büyük takım kimliği yansıttı ve bu karmaşık tabloda ligin en iyi takımlarından birine karşı galip gelmeyi başardı. Atiba'nın önderliğinde ilk yarıda harika bir mücadele ortaya koyan Kartal, güzel futbolunun karşılığını iki golle aldı. Atiba da bir gol, bir asistle yıldızlaştı. İkinci yarıya daha ofansif bir kadro ile başlayan pozisyonlar bulan Başakşehir, Mehmet'in atılması ve Aboubakar'ın penaltı golüyle 3 farklı geriye düşünce işleri zorlaştı.

Ancak Başakşehir'in buna rağmen pes etmemesi ve 10 kişi ile iki gol bulması da alkışı hak etti. Siyah-Beyazlılar Başakşehir'i yenerek Fenerbahçe derbisi öncesi önemli bir virajı kayıpsız geçmeyi başarmış oldu.