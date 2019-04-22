Ruhunu kaybetmiş
Sarı-Lacivertliler ilk 45 dakikada etkisiz bir oyun ortaya koyarken, taraftarlarına yine kahır dolu anlar yaşattı. İlk yarıda futbol adına hiçbir şey üretmeyen Fenerbahçe'nin devreye beraberilkle gitmesi de açıkçası büyük bir şanstı.
Ne savunmada ne de hücumda bekleneni ortaya koyamayan Fenerbahçe, büyük takım kimliğinden tamamen uzaklaşmış.
Alanyaspor ilk yarıda pas trafiniği çok iyi yönetti, pozisyonlara da girdi ancak bir tek golü bulamadı.
YANAL SINIFTA KALDI
ALANYA ikinci yarıya da baskılı başladı ve Fenerbahçe'yi sahasına hapsetti. İlk yarıyı boşa harcayan Ersun hocanın, devrede Tolgay-Zajc değişikliği yapmasını bekliyordum. Ancak Ersun hoca bu değişiklik için geriye düşmeyi ve 70. dakikayı bekledi. Ersun Yanal'ın eski formundan uzak olduğu açık bir biçimde gözüküyor.
Bu sezonu çöpe atan F.Bahçe'nin seneye zirve yarışında olabilmesi için bu kadrodan en az sayıda oyuncu ile devam etmesi gerekiyor. Büyük takım kimliğini ve ruhunu kaybeden Fenerbahçe için bu değişiklik şart.
MAÇIN EN İYİSİ: EFECAN
Harika oynadı.Bir de güzel gol attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: İSMAİL
Fener'in sol beki çok kötü oynadı.
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