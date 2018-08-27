Kartal cezayı kesemedi
Akdeniz ekibinin dün şanslı olduğunu da söylebiliriz. Kalesinde 3 gol görmesine rağmen Beşiktaş dün iyi bir futbol ortaya koydu. Kartal topa tamamen hakim olan taraftı, Antalya ise İstanbul'a oynatmamak için gelmişti.
Siyah-Beyazlılar dün sayısız pozisyona girse de gol vuruşlarında beceriksizdi. Beşiktaş neredeyse tek kale oynadığı rakibine karşı en az 7-8 gol atmalıydı.
ÇİRKİNLEŞTİRDİLER...
Beşiktaş'ın dünkü maçta puan kaybetmesine rağmen kötü oynadığını söylemek yanlış olur.
Siyah-Beyazlılar her şeyi yaptı ancak sonuca gidemedi. Bunda Antalya'nın çağdışı futbolunun da etkisi vardı. Bülent Korkmaz'ın öğrencileri 50. dakikadan bu yana zaman geçirmek için ellerinden geleni yaptı.
Beşiktaş için üzücü olan şey ise Vodafone Park'taki yenilmezlik serisinin Antalyaspor gibi zayıf bir takıma karşı bozulması oldu.
Beşiktaş'ın futbolunun geçen yılın gerisinde olduğunu belirtmemiz gerekir. Antalyaspor'un da bu futboluyla dün Beşiktaş'ı yenmesine rağmen küme düşmenin en kuvvetli adaylarından biri olduğunu düşünüyorum.
MAÇIN EN iYİSi PEPE
Çok çalışkandı. Attığı gol galibiyete yetmedi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ TOLGAY
Deneyimli oyuncu etkisiz günündeydi.
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- Oktay DERELİOĞLU
- Kartal cezayı kesemedi
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