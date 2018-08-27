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Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi

Kartal cezayı kesemedi

BEŞİKTAŞ kadro kalitesi olarak çok üstün olduğu Antalyaspor'a karşı sürpriz bir yenilgi yaşadı. Siyah-Beyazlılar'ın sezon başından bu yana en büyük sorunu olan savunma hataları Antalya maçında da boy gösterdi. İlk yarıda 3 kere ataka geliştiren Antalya bunların hepsinde sonuca gitti.
Akdeniz ekibinin dün şanslı olduğunu da söylebiliriz. Kalesinde 3 gol görmesine rağmen Beşiktaş dün iyi bir futbol ortaya koydu. Kartal topa tamamen hakim olan taraftı, Antalya ise İstanbul'a oynatmamak için gelmişti.
Siyah-Beyazlılar dün sayısız pozisyona girse de gol vuruşlarında beceriksizdi. Beşiktaş neredeyse tek kale oynadığı rakibine karşı en az 7-8 gol atmalıydı.

ÇİRKİNLEŞTİRDİLER...
Beşiktaş'ın dünkü maçta puan kaybetmesine rağmen kötü oynadığını söylemek yanlış olur.
Siyah-Beyazlılar her şeyi yaptı ancak sonuca gidemedi. Bunda Antalya'nın çağdışı futbolunun da etkisi vardı. lent Korkmaz'ın öğrencileri 50. dakikadan bu yana zaman geçirmek için ellerinden geleni yaptı.
Beşiktaş için üzücü olan şey ise Vodafone Park'taki yenilmezlik serisinin Antalyaspor gibi zayıf bir takıma karşı bozulması oldu.
Beşiktaş'ın futbolunun geçen yılın gerisinde olduğunu belirtmemiz gerekir. Antalyaspor'un da bu futboluyla dün Beşiktaş'ı yenmesine rağmen küme düşmenin en kuvvetli adaylarından biri olduğunu düşünüyorum.

MAÇIN EN iYİSi PEPE
Çok çalışkandı. Attığı gol galibiyete yetmedi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ TOLGAY
Deneyimli oyuncu etkisiz günündeydi.
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