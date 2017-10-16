Yol Durumu
  1. Lige motive olamıyor
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 16 Ekim 2017, Pazartesi

Fener umut saçtı

İlk 7 haftada istikrarsız bir görüntü çizen Fenerbahçe, dün sezonun genelinin aksine çok iyi bir performans ortaya koydu.
Galatasaray'ın önceki gün Konyaspor'u yenmesinin ardından puan kaybına tahammülü olmayan Sarı- Lacivertliler, Yeni Malatyaspor maçının ilk düdüğünden itibaren kazanmayı ne kadar çok istediğini gösterdi ve ilk 6 dakikada 2 gol buldu. Erken gelen goller aynı zamanda maçın da gidişatını etkiledi.
Skoru eline alan Kanarya, taraftarının da desteğiyle rahat bir maç çıkardı.
Taraftarlar da uzun süre sonra Kadıköy'de stressiz bir 90 dakika izledi.

GIULIANO MÜTHİŞTİ
Aykut Kocaman'ın da milli takım arasını verimli geçirdiği belirgin bir şekilde ortaya çıktı.
Sarı-Lacivertli futbolcuların, yavaş yavaş Kocaman'ın sistemine uyum sağladığı da görüldü.
Malatya maçı ile beraber Fenerbahçe'nin yııdızı Giuliano da gerçek bir 10 numara olduğunu kanıtladı. Brezilyalı futbolcunun forvet arkasında forma giymesi de etkili performansının başlıca sebebiydi. Fenerbahçe, Malatya'yı yenerek hem kritik bir 3 puan aldı hem de önümüzdeki hafta karşılaşacağı Galatasaray'a da gözdağı verdi.
Sarı-Lacivertlilerin derbilerdeki başarılı performansını da göz önüne alırsak, Fenerbahçe'nin formda görüntüsü ile Galatasaray'ı zorlayacağını düşünüyorum.
Derbiden çıkacak sonuç da ligdeki şampiyonluk yarışında belirleyici olacaktır.

MAÇIN EN İYİSİ GIULIANO
Brezilyalı 10 numara adeta döktürdü

MAÇIN EN KÖTÜSÜ SADIK
Genç oyuncu oldukça basit hatalar yapt
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