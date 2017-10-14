Lige motive olamıyor
Şampiyonlar Ligi'nde son derece başarılı sonuçlara imza atan Beşiktaş, bu sezon lige motive olmakta güçlük çekiyor. Son 3 haftada üst üste yaşananan puan kayıpları da bunun en büyük göstergesi. Siyah- Beyazlılar, Gençlerbirliği karşısında ilk 45 dakikayı hiçbir şey yapmadan tamamladı. 46'da oyuna Quaresma ile Babel'i sürerek önemli bir hamle yapan teknik direktör Şenol Güneş'in planı Babel'in iki dakika sonra kırmızı kart görerek atılmasıyla adeta suya düştü. 10 kişi kaldıktan sonra da oyuna tepki veremeyen ve ikinci golü yiyen Kartal, Cenk'in golüyle son anlarda farkı bire indirse de kalan dakikalar puan için yetmedi.
TREN KAÇIYOR
Son 3 haftada oynadığı Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında 8 puan bırakan Beşiktaş, Galatarasay eğer Konya'yı yenerse rakibinin 8 puan gerisine düşecek. Son iki sezonun şampiyonu bu istikrarsız futbolunu devam ettiririse rakipler puan farkını daha da açabilir.
Beşiktaş umarım bir an önce bu gidişe bir son verir ve eski futbolunu oynamaya başlar.
MAÇIN EN İYİSİ MURIQI
Genç oyuncu müthiş oynadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ OĞUZHAN
Kaptan hiç sorumluluk almadı.
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- Oktay DERELİOĞLU
- Lige motive olamıyor
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