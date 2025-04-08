Oktay DERELİOĞLU

GALATASARAY ile oynanan derbiyi kazandıktan sonra hafta içinde Türkiye Kupası'nda Göztepe'ye elenen Beşiktaş için artık lig üçüncülüğünden başka bir hedef kalmamıştı.



Samsunspor'un Antalyaspor önünde aldığı yenilginin ardından Kasımpaşa ile yapılacak maç büyük önem kazanmıştı. Kasımpaşa'nın son yıllarda Beşiktaş'a ters gelmesi elbette maçtan önce en düşündürücü unsurların başında yer alıyordu. Üstelik maç Kasımpaşa'nın sahasında oynanacaktı.

Rafa Silva'nın dışında Beşiktaş pozisyon üretemedi. Kartal'da inanılmaz bir düşüş var. Beşiktaş'ta hiçbir başarının arkası gelmiyor. 2. yarı Beşiktaş üçlü savunmaya döndü ama önde çok etkili oyuncu olmayınca yine bir şeye yaramıyor. Kasımpaşa hocası Burak Yılmaz biraz akıllı olsa forveti çiftler farkı artırırdı.



Bu pozisyonda üçlü savunma oynamak intihardır.



Bu işte Solskjaer'in de suçu var. Pas trafiğini bir türlü düzenleyemedi.



Daha önce de dedim Beşiktaş'ın içini piranalar salmış.



Suç sadece futbolcular da değil.



Kulüpteki piranalar temizlenmediği sürece bir başarı gelmez. Beşiktaş her şeye rağmen bir penaltı golüyle beraberliği sağlayarak hiç hak etmediği 1 puan aldı.

"Beşiktaş'ta suçu sadece futbolcular da aramamak gerekir. Bu kulübü Piranalar sarmış. Bunlar temizlenmezse başarı hayal"