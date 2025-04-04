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Ligden sonra kupa da bitti

Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

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Eklenme Tarihi 4 Nisan 2025

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LİGE haftalar önceden havlu atan ve 3.'lükten başka bir hedefi kalmayan Beşiktaş için Türkiye Kupası vazgeçilmez hedefti. Siyah-Beyazlılar geçen haftaki Galatasaray galibiyetinden sonra üzerindeki ölü toprağını atarken yeniden kendini buldu. Ancak bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen Beşiktaş'ın güçlü rakibi Göztepe karşısında kazaya uğrama ihtimali elbette vardı. Ligin ilk devresinde rakibine Dolmabahçe'de yenilen Kartal bu nedenle temkinli olmak zorundaydı.
Beşiktaş maça çok hızlı başladı. İlk 20 dakikada golü de buldu. Kırılma anları çok önemli.
Tayyip'in kırmızı kart görmesi maçın gidişatını değiştirdi Ancak Paulista'nın alınması doğru bir karardı ama bundan sonra Beşiktaş'ın hücum zenginliği azaldı. Romulo Beşiktaş'ın defansını çok zorladı.
Göztepe geriden oyunu çok iyi kuran bir takım.
Özellikle Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra bunu en iyi şekilde uyguladılar.
Beşiktaş ne yazık ki çok iyi başladığı bir maçta 10 kişi kalmanın faturasını ağır ödedi. Oysa Beşiktaş için kupayı kazanarak kötü geçen sezonu unutturmak çok önemliydi. Ancak bunu başaramadılar.
Böylece ligden sonra kupada da hüsran devam etti.

"Beşiktaş'ın 10 kişi kalması maçın kırılma anıydı.
O dakikadan sonra karşılaşmanın kontrolü Göztepe'nin eline geçti"

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