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Hak ederek kazandı

Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

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Eklenme Tarihi 22 Şubat 2025

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BEKLENMEDİK bir golle mağlup duruma düşen Beşiktaş, maçı çok kolay kazanmasını bildi. Siyah-Beyazlılar maça mağlup durumda başlamasına rağmen hakimiyeti hızlı bir şekilde ele geçirdi. Zaten gol de çok hızlı geldi Rafa Silva ile. Ve ardından maça 1-1'lik eşitlik geldi.
Özellikle Rafa Silva ve Mario uyumuna Gedson Fernandes ve Rashica da eklendiği zaman çok etkili bir Beşiktaş vardı dün sahada. Masuaku sol taraftan etkili bir oyun oynadı hem ofansta hem defansta. Ama orta merkez stoperde Felix Uduokhai ve Tayyip Talha için aynı şeyleri söyleyemem. Arka tarafta Beşiktaş fazlasıyla pozisyon veriyor.
Buna önlem alınması lazım.
Maçın hak edeni kazanan Beşiktaş idi. Oyunun ilk yarısını galip kapatsa da orada çok değişik bir duruk vardı.
Mert Günok, Uğurcan ile birlikte Türkiye'deki en iyi iki kaleci.
Tam mağlup durumu düşecekken yaptığı kurtarışın dönüşünde Rafa'nın usta işi pası ve Rashica'nın bitirişi ile 2-1 öne geçildi.
Maç 2-1 bitmemeliydi. Fazla pozisyon buldu Beşiktaş. Semih 3. golü atarak moral buldu.
Oyunun yükselen değerinde Beşiktaş imzası var. Beşiktaş etkili oynayan taraftı...

"Beşiktaş galibiyeti hak etti. Oyunun yükselen değerinde Beşiktaş imzası vardı.
Mert Günok kritik kurtarış yaptı."

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