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Hak edilmiş bir galibiyet

Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

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Eklenme Tarihi 16 Şubat 2025

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BEŞİKTAŞ için Trabzonspor karşılaşması en keskin virajlardan biriydi. Solskjaer'in takımın başına gelmesiyle her hafta biraz daha toparlanan Siyah-Beyazlı takımın yeni transferleri ile Trabzonspor karşısında nasıl bir sınav vereceğini herkes merakla bekliyordu. Ancak Arroyo kadroya alınırken diğer yeni isim Ricardo bu maçta kadroya alınmadı. Geçtiğimiz hafta Sivasspor'u deplasmanda yenen Kartal güçlü rakibi karşısında kazanarak kötü geçen sezonu biraz olsun unutturmak parolasıyla maça çıktı. Maçın hikayesi aslında Rafa Silva üzerine kuruluydu.

Maça çok hızlı başlayan bir Beşiktaş vardı. Oyunu hızlı domine eden bir Beşiktaş vardı. Bunu da Rafa Silva önderliğinde gerçekleştiriyordu Siyah-Beyazlılar.

Tabii futbol hatalar oyunu. Trabzonspor'un attığı golde Rafa Silva'nın asisti ile gol yedi Beşiktaş.

Ama gol yemesine rağmen oyunu domine eden taraftı. İlk yarıda talihsiz gelen golle içeri 1-0 mağlup girdi. İkinci yarıda Rafa'nın attığı gol ve oyundaki hakimiyeti maçın gidişatında Beşiktaşetkili pozisyona getirdi. Rashica'yı da unutmamak lazım. Gedson'u da ön plana çıkarabiliriz. Bu oyuncular Beşiktaşzafere taşıdı...

"Talihsiz yenen gole rağmen oyunun hakimi Beşiktaş'tı. Rafa Silva'nın oyunu Beşiktaş'ı derbide zafere ulaştırdı."

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