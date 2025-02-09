Oktay DERELİOĞLU

LİGE çok önceden havlu atan Beşiktaş'ın inişli çıkışlı grafikler çizdiği bir dönemi yaşıyoruz. Beşiktaş icin bu nedenle Sivasspor karşılaşması lige tutunmak açısından çok önemli bir mücadeleydi. Avrupa defterini kapatan Siyah-Beyazlılar Sivasspor karşısına Rafa Silva başta olmak üzere önemli eksikliklerle çıktı. Üstelik maçın dondurucu bir soğukta oynanacak olması Kartal için çok büyük bir handikap oluşturuyordu.

Ancak puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş'ın şartlar ne olursa olsun kazanmaktan başka bir çaresi yoktu. Kartal'da dün 6 numara pozisyonunda oyuncu olmaması dikkat çekiciydi.



Ndour ve Musrati'nin gitmesi güzel de bu oyuncuların boşluğunun doldurulmaması yanlış. Yine de Beşiktaş Sivas'ın dondurucu soğunda daha etkili bir futbol sergiledi.

Emirhan'ın golüyle devreyi 1-0 önde bitirmeleri büyük avantajdı.

Ancak 2. devre Kartal yine savunmaya çekilerek büyük bir baskı yedi. Sivasspor, Beşiktaş kapandıkça daha çok cesaret bularak pozisyon zenginliği buldu.

Buna rağmen Kartal uzatmalarda bulduğu 2. golle rahatladı ve zor bir deplasmandan galibiyetle ayrılmanın keyfini yaşadı.

"Beşiktaş'ta 6 numara pozisyonunda oyuncu yoktu.

Yine de dondurucu soğukta kazanılan 3 puan büyük moral oldu."