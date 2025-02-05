Oktay DERELİOĞLU

LİGDE zirvenin bir hayli geresinde kalan Beşiktaş için Türkiye Kupası en önemli hedef... Şampiyonluktan uzaklaştığınız bir sezonu kupayla taçlandırmanız durumunda taraftarın da gönlünü almış olursunuz...

Geçen sezon olduğu gibi...

Beşiktaş, 2. Lig ekibi Kırklarelispor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. İlk 45 dakikada ortaya konan futbol eminim ki tüm taraftarları üzmüştür.

Beşiktaş forması giyiyorsanız maç seçme ve rakibi küçümseme hakkınız yok! Dünkü maçın temposu çok ama çok düşüktü.

Taraftarlar kadar saha kenarındaki Ole Gunnar Solksjaer de ortaya çıkan görüntüden sıkılmıştır.

Büyük takımlar sezonun henüz ortasında yarıştan koptuğu zaman futbol olarak hantallaşıyor, geriliyor. Bunun örnekleri çok. Ancak dün geceki görüntüyü sadece 'Hedeften erken kopma' psikolojisiyle açıklayamayız.

Beşiktaş, çok iyi oynamadığı maçı Muçi ve Joao Mairo'nun golleriyle kazanmayı başardı. Ancak eminim ki bu maçtan sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solksjaer, oyuncularına eleştirilerde bulunmuştur. Beşiktaş dün yıldız ve kalite farkıyla zayıf rakibini mağlup etmeyi başardı.



"Kırklarelispor maçından sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solksjaer, oyuncularına eleştirilerde bulunmuştur."