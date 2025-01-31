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Bu futbolla başarı gelmez

Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

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Eklenme Tarihi 31 Ocak 2025

BEŞİKTAŞ'IN A.Bilbao karşısında aldığı galibiyetten sonra gözler Twente maçına çevrilmişti. Ole Solskjaer'in takımın başına gelmesiyle Siyah-Beyazlı takımın Avrupa'da yoluna devam edip etmeyeceği merak konusuydu. A.Bilbao karşısındaki mükemmel performans herkes gibi beni de çok etkilemişti.

Antalyaspor ile oynanan lig maçını bir kenara koyarsak Beşiktaş'ın Hollanda'da hücum ağırlıklı bir oyun oynayacağını düşünenlerdendim. İki takıma da beraberlik yetmeyeceği için bol pozisyonlu bir maç bekliyordum.

Ancak Beşiktaş maça çok kötü başladı. İlk yarım saat defansif bir görüntü çizdi. Mert yine çok başarılı bir performans sergiledi.
Eğer Mert'in kurtarışları olmasaydı daha ilk yarıda Beşiktaş en az 2 farkla yenik girerdi. Devrenin golsüz berabere bitmesi Siyah- Beyazlı ekibin en büyük şansıydı.

2.yarı Immobile- Semih değişikliği de bir işe yaramadı. Beşiktaşlı oyuncuların pas hataları ve savunma hataları tıpkı ilk yarıdaki gibi devam etti. Kartal maça bir türlü motive olmadı. Cılız ataklar rakip defansı zorlayacak cinsten değildi. Sonuçta Beşiktaş istediğini alamayarak ilk 24 şansını Hollanda'da bıraktı.

"Mert Günok dün yine sahanın en iyisiydi. Beşiktaş'ın hamleleri cılız ve etkisizdi.
Bu oyunla galibiyet zaten imkansızdı."

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