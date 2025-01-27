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Bu oyuna 1 puan iyi

Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

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Eklenme Tarihi 27 Ocak 2025

HABERİ
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SOLSKJAER, değişik bir formasyon denedi bu maçta.
Uzun zamandır forma şansı bulamayan Chamberlain ve Semih'le başladı. Immobile'nin form düşüklüğünden dolayı yedek kalmasını anlayabiliyorum ancak Muçi çıkışta olan bir oyuncu.

Bilbao maçının en iyi oyuncularından biri. Chamberlain hamlesi bir mesaj mı yoksa İngiltere'den ona olan hayranlığı mı bilemiyorum.
Chamberlain zaman içinde kazanılabilir ama Athletic Bilbao maçının ilk 11'ni hiç bozmadan sahaya çıkmalıydı. Hocanın yaptığı en büyük hatalardan biri bu oldu. Bu hata da maç içerisinde net bir şekilde göründü. İlk yarı hiç pozisyon yoktu. Ön alan baskısını iyi yapan Antalya geçiş hücumlarında başarılı olsa farklı bir maç olabilirdi. İkinci yarı yapılan değişikler skora etki etse de oyuna etki edemedi.
Oyunun hakimiyetini ele geçiremeyen Beşiktaş golü de yedi.

Mert'in hatalı olduğunu düşünüyorum. Ayakta kalabilseydi kurtarabileceği bir pozisyondu.
Genele baktığımızda Bilbao maçından sonra ortaya konan bu kötü futbola anlam veremedim.
Bunun sorumlusu da hocadır.
Galibiyete yakın tarafın Antalya olduğunu düşünüyorum.

"Solskjaer, Bilbao maçının ilk 11'ini sahaya sürmeliydi. İyi giden takımı bozdu. Antalya 3 puana daha yakındı diye düşünüyorum"

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