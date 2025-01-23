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Tarihi galibiyet

Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

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Eklenme Tarihi 23 Ocak 2025

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BEŞİKTAŞ için Athletic Bilbao maçı Avrupa Ligi'nde olmak ya da olmamak anlamı taşıyordu. Bu sezon lig defterini çoktan kapatan Siyah- Beyazlı takım için İspanyol ekibi güçlü bir rakipti. Maçtan önce de kağıt üzerinde Athletic Bilbao maçın favorisiydi. Ancak maç öncesi Beşiktaş'ın tek artısı yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'di.

Çünkü futbolcular Norveçli hocaya kendini kanıtlamak için bu maça bambaşka bir havayla çıkacaktı. Gelelim maça. Hocanın geldiği 2 gün de olsa elinin değdiği gerçekten belli olmuş.
Öncelikli olarak takım boyu kısalmış. Takımın boyu kısalınca mücadele seviyesi daha üst seviyelere çıkmış. Gedson, Rafa ve Musrati'nin uyumu vardı dünkü maçta. 2 R'nin etkili oyununu gördük. Rashica ve Rafa Silva'nın muhteşem performanslarını izledik.

Asist ve golleri yapan oyuncular İlk yarının son dakikalarında yediği gole kadar pozisyon vermeyen bir Beşiktaş vardı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü Siyah-Beyazlılar.
Bilbao Avrupa'nın etkili takımlarından bir tanesi. Ona karşı bu şekilde oynamak gerçekten müthiş bir iş. Beşiktaş tarihi galibiyet alarak Avrupa'daki playoff iddiasını son maça taşıdı.

"Rashica ve Rafa'nın muhteşem performanslarını izledik. Bu tarihi galibiyet Avrupa Ligi'ndeki play-off iddiasını sürdürdü."

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