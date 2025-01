Oktay DERELİOĞLU

LİGDE ipe un sermiş Beşiktaş için bundan sonra oynayacağı her maç bir risk faktörü oluşturuyor. Siyah-Beyazlı takımın eldeki kadrosu ne yazık ki zirvede oynayacak çapta değil. Bu takımın özellikle Adana Demirspor maçını kaybettikten sonra oynayacağı her maçta yenilme ihtimali var. Samsunspor gibi güçlü bir takım karşısında Beşiktaş'ın galip gelmesi için olağanüstü iyi futbol oynamasının yanı sıra şans faktörü de önemliydi.



Ayrıca maçı yeni hoca Solskjaer'in de tribünden izleyecek olması belki futbolcuları kamçılayabilirdi.

Maçtan önceki genel tablo buydu. Beşiktaş maçta bir türlü beklenen performansı yine gösteremedi. Rafa Silva ve Gedson bile basit bir futbola dönmüş.



Samsun oyunu tuttuğu için Beşiktaş net pozisyon üretemedi.

Bilinen Beşiktaş bu değil bu olmamalı.

Onun dışında form düzeyi yüksek bir oyuncu hemen hemen yok gibi.



Oyunun kalitesi bir türlü yukarı çıkamadı. Mert Günok yine çok başarılıydı. Rakip Samsunspor 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş daha atak bir futbol sergiledi.



Ancak son vuruşlarda beklenen başarı gelmedi. Sonuçta Beşiktaş sahasında altın değerinde 2 puan kaybederek fire verdi.



"Beşiktaş beklenen performanstan yine uzaktı.

Oyun kalitesi bir türlü yukarıya çıkamadı.

Kartal daha atak olmalı."