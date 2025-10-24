PODCAST CANLI YAYIN
Hangi vakitlerde kaza ve nafile namaz kılınmaz?

Nihat Hatipoğlu

Eklenme Tarihi 24 Ekim 2025

Sabah namazının vakti girdikten sonra güneş doğana kadar sabah namazının sünnetinin dışında nafile namaz kılmak hoş karşılanmamıştır. Bu vakti Allah'ı zikir ve Kuran'la geçirelim. Ayrıca şu üç vaktin dışında her zaman kaza namazı kılabilir: a) Güneşin doğmaya başlamasından itibaren yaklaşık 45 dakika geçinceye kadar olan zaman içinde. b) Öğle vakti girmesine yaklaşık 10 dakika kaldığından itibaren öğle vakti girinceye kadar olan süre içinde. c) Güneşin batmasına 45 dakika kalmasından itibaren akşam namazı vakti girinceye kadar olan zaman içinde kaza namazı kılınmaz.

Cenaze namazı abdestsiz kılınabilir mi?

Cenaze namazı, adı üzerinde tekbirle başlanıp selamla bitirilen (rükusuz ve secdesiz) bir özel namazdır. Tabii ki abdestsiz kılınamaz. Cenaze namazında ölüye duanın yapılması, abdestsiz kılınacağına delil olmaz. Vitir namazında da Kuran'dan olmayan benzeri dualar vardır.

Bazı ayetlerde yüce ALLAH "biz" der. Bunun anlamı nedir? Neden "ben" değil de "biz" der?

Kuran-ı Kerim'de bazen yüce Allah'ın kendisine nispet ederek "biz" ifadesini kullanması, O'nun büyüklüğünü, şanının yüceliğini gösterir. Hemen hemen bütün dillerde saygı ve yücelik ifadesi olarak tekil yerine çoğul kelimeler kullanılır. Saygı duyduğumuz veya yakın olmadığımız kişiye bazen "sen" yerine "siz" kelimesini kullanırız. Kendimizi ifade için de nezaket olarak "ben" yerine "biz" deriz.

Din ve bilim çatışmaz 17 Ekim 2025, Cuma Şehit bir şehir: Gazze 10 Ekim 2025, Cuma İslamda savaş hukuku 03 Ekim 2025, Cuma Allah'a giden yol 26 Eylül 2025, Cuma
