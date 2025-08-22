Nihat Hatipoğlu

CEVAP: İlaç sanayinde kullanılmak üzere salyangoz satmak dinen sakıncalı değildir. Salyangozun yenmesi mekruh olmakla beraber, ilaç sanayinde -eğer kullanılabiliyorsa kullanılması caiz olur.

SORU: Tavuk kesildikten sonra içinde bulunan yumurta necis olur mu? Yenilebilir mi?

CEVAP: Dişi olup yüklü olan her hayvanın kesilmesi en azından mekruhtur. Ancak buna dikkat edilmeden kesilen tavuktan çıkan yumurta necis olmaz.

SORU: Abdeste ağzı yıkamak nasıl olmalı?

CEVAP: Hz. Peygamber abdestte mübarek ağzını üç kez yıkardı. Bu suyun bütün ağzın içini kaplaması ve her seferde suyun yenilenmesi sünnettir.

SORU: Abdest alırken nelerden sakınalım?

CEVAP: Abdest alan bir Müslüman'ın şu hususlara dikkat etmesi gerekir:

Suyu fazlaca tüketmemeli.

Suyu organlara değdirirken mesh eder gibi az kullanmalı.

Abdest suyunu etrafa sıçratmamalı.

Gerekmedikçe abdest esnasında konuşmamalı.

Hastalık veya engellilik yoksa abdest suyunu dökmesi için birinden yardım istememeli.

Pis yerde abdest almamalı.

Abdest uzuvları arasında uzun ara vermemeli.

SORU: İhlas Suresi'nin çok faziletli olduğu söyleniyor, doğru mudur?

CEVAP: Kuran-ı Kerim'deki her sure ve ayet tabii ki faziletlidir. Ancak İhlas Suresi'nin faziletine ait birçok rivayet vardır. Bu sure İslam'ın Allah'- tevhid-anlayışını tanımlar. Bu sure Kuran-ı Kerim'in üçte birine denk görülmüştür. Peygamberimiz bir imamın her namazda İhlas Suresi'ni okuduğunu duyar. Daha doğrusu şikayet edilir. Peygamberimiz bu kişiye "Neden bunu yapıyorsun" diye sorar. İmam, "Çünkü ben bu sureyi seviyorum, orada Rabbim kendini anlatıyor" der. Peygamberimiz sevinir ve "Senin bu sureye olan sevgin seni cennete koyar" buyurur.

SORU: Peygamberimiz'in uyumadan önce vücudunu okuyup sıvazladığı dualar neydi?

CEVAP: Peygamberimiz uyumadan önce Kuran-ı Kerim'den birçok sure okurdu. Ama sizin kastettiğiniz olay şudur: O, uyumadan evvel İhlas, Felak ve Nas surelerini okur, ellerine üfler ve vücudunu sıvazlardı.

SORU: Yıldıznameye bakılıp geleceği okumak mümkün müdür? Bu işlerin parayla yapılıp, gelecekten haber vermesi doğru mudur?

CEVAP: Yıldızlardan geleceğe ait bilgi okumak anlamındaki (yıldızname, astroloji) aslı esası olmayan bir kandırmacadır. Káinatın insandan, insanın da káinattan etkilenmesi (Marifetname adlı eserde bolca örneklendiği gibi) mümkündür. İşin bilimsel yanı yani káinatın, gecenin, gündüzün, iklimin karaktere etkisini konu alan bilgiler kabul görebilir veya en azından tartışılabilir. Ama fal açıp, yıldızlara bakıp, hele Kuran-ı Kerim'in sayfalarını açıp insanların gelecekleri hakkında bilgi vermek sahtekárlıktır. Bundan kazanılan para da meşru değildir.