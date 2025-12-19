TÜRGEV'den fikirden eyleme atölyesi! Geleceğin liderleri sahnede
TÜRGEV, GİF Safvetipaşa Yerleşkesinde 10–18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Fikirden Eyleme Gençlik Atölyesi’nde Türkiye, Kuzey Makedonya ve İtalya’dan gençleri bir araya getirdi. Proje yönetimi alanında yetkinlik gençler Youthpass sertifikası almaya hak kazanırken TÜRGEV geleceğin liderlerini küresel sahneye çıkardı.
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), gençlerin kişisel gelişimini, sosyal sorumluluk bilincini ve uluslararası proje üretim kapasitesini artırma vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği "Fikirden Eyleme Gençlik Atölyesi"ni başarıyla tamamladı.
Türkiye, Kuzey Makedonya ve İtalya'dan üniversite öğrencileri, gençlik çalışanları ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilen program, 10 -18 Aralık 2025 tarihleri arasında GİF Safvetipaşa Yerleşkesinde düzenlendi. Uluslararası iş birliğiyle güçlenen atölye süreci, kapanış programı ile sona erdi.
AVRUPA'DA SAHA DENEYİMİ
TÜRGEV'in 30 yıllık birikimiyle gençlere sunduğu gelişim ve toplumsal katkı imkanlarını genişletme vizyonu doğrultusunda hazırlanan program, Proje Döngüsü Yönetimi odaklı bir yapı üzerine kurgulandı. Katılımcılar, proje planlama, uygulama, değerlendirme ve raporlama süreçlerini uluslararası standartlarda öğrenirken, aynı zamanda bulundukları topluluklarda aktif vatandaşlık, sosyal sorumluluk ve toplumsal etki üretme becerilerini geliştirdi.
Program, gençlerin farklı kültürlerden akranlarıyla bir araya gelerek Avrupa'daki iyi uygulamaları yerinde incelemesine, saha deneyimi kazanmasına ve gönüllülük motivasyonlarını artırmasına da imkan sağladı.
"GENÇLİK ÇALIŞMALARINI FİKİR ÜRETMEKLE SINIRLI GÖRMÜYORUZ"
Kapanış programında konuşan TÜRGEV Genel Müdürü Dr. Selim Gençal, "Biz, gençlik çalışmalarını sadece fikir üretmekle sınırlı görmüyoruz. Fikrin, yöntem ve sorumlulukla birleşip projeye dönüşmesini ve sahada karşılık bulmasını önemsiyoruz. Fikir, çoğu zaman bir ihtiyacın fark edilmesiyle ortaya çıkan ilk düşüncedir. Proje ise bu düşüncenin; amaç, yöntem, zaman ve kaynaklar çerçevesinde sınanarak yapılandırılması ve hesap verebilir bir zemine taşınmasıdır. 'Fikirden Eyleme Gençlik Atölyesi' de tam olarak bu çalışma biçimini güçlendirmeyi amaçlamıştır" dedi.
TÜRKİYE, MAKEDONYA VE İTALYA'DAN BEŞ PROJE
"Fikirden Eyleme Gençlik Atölyesi" kapsamında Türkiye, Makedonya ve İtalya'dan katılımcılar 8'er kişilik 5 proje takımı oluşturdu, sosyal sorunlara yönelik yenilikçi çözüm önerileri geliştirdi ve program sonunda jüriye proje sunumlarını yaptılar. Gençler, geliştirdikleri projelerle sürdürülebilirlik, aktif vatandaşlık, gönüllülük ve toplumsal dönüşüm odaklı yeni fikirler üreterek uluslararası düzeyde görünürlük kazandı.