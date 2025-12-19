TÜRGEV’den fikirden eyleme atölyesi! Geleceğin liderleri sahnede

AVRUPA ÇAPINDA TANINIRLILIK

Programı başarıyla tamamlayan tüm katılımcılar, Avrupa Komisyonu tarafından tanınan Youthpass sertifikasını almaya hak kazandı. Söz konusu sertifika, katılımcıların atölye süresince edindikleri bilgi, beceri ve yetkinliklerin hem Türkiye'de hem de Avrupa genelinde resmi ve geçerli biçimde belgelendirilmesini sağladı.

GELECEĞİN LİDERLERİ SAHNEDE

TÜRGEV, yıllardır sürdürdüğü genç odaklı eğitim yaklaşımıyla bireysel kapasitesini geliştiren, toplumsal sorunlara çözüm üreten ve gönüllülük bilinciyle hareket eden lider gençler yetiştirmeye devam ediyor. Proje yönetimi, kültürlerarası etkileşim, sosyal girişimcilik ve gönüllülük alanlarındaki çalışmalarıyla gençlere güçlü bir gelişim alanı sunan vakıf, Erasmus+ programı kapsamında da Avrupa'ya uzanan kapsamlı bir deneyim ağı oluşturdu.

Bugüne kadar Arnavutluk ve Sırbistan'da Sosyal İnovasyon Gençlik Hareketi, Türkiye ve Litvanya'da Tohumun Yolculuğu, Fransa'da Mesleki Gelişim Faaliyeti, Kuzey Makedonya'da Kadimin İzleri, Sırbistan'da Objektiften Niş gibi projelerle gençlerin sosyal inovasyon, sürdürülebilirlik, gönüllülük ve kültürel miras alanlarında uluslararası deneyimler edinmesi sağlandı. Buna ek olarak Avrupa Psikoloji İş Birliği, Eğitim İçin Dijital Dönüşüm, SOCIAWARE ve Genç Gönüllülerin Deneyim Kazanma Hareketliliği projeleriyle yüzlerce genç Avrupa ve Türkiye'de eğitim, proje geliştirme ve gönüllülük faaliyetlerine katıldı.

TÜRGEV, uluslararası gençlik projeleri ve eğitim faaliyetlerinden edindiği deneyimi, "Fikirden Eyleme Gençlik Atölyesi" ile yeni bir aşamaya taşıyarak gençlerin uluslararası arenada daha aktif, daha donanımlı ve daha görünür hale gelmesine olanak sağladı.

