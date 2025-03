Nihat Hatipoğlu

Kuran'ın indirilmeye başlandığı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde bol bol namaz kılalım, Kuran okuyalım, tövbe edelim ve kötü alışkanlıklarımızdan uzaklaşalım.

RAMAZAN ayının artık veda edeceğinin de bir ilanı olan "Kadir Gecesi" son bir fırsat sunuyor. Vakti iyi değerlendirin. Elinizdeki imkânı hoyratça harcamayın.

Rabb'in kapısından alacağınızı almadan ayrılmayın.

Kadir Gecesi, bin aydan daha faziletli olan bir gece. Bu elbette ki müthiş bir haber, müthiş bir fırsat.

Yüce Rabb'imiz zamanın içinde özel zaman yaratıyor.

Hem 11 ayın fırsatı olan ramazan hem de ramazanın fırsatı olan Kadir Gecesi.

Bu gecede melekler yeryüzüne iniyor. Özellikle de Cebrail'in kontrolünde.

Bütün her yere dağılıyorlar.

Zikreden, sohbet eden, namaz kılan, Kuran okuyan, iyilik yapan, yetim başı okşayan, anne duası alan her bir yere rahmet kanatlarını yayıyorlar.

Ve dua edenlerle beraber dua ediyorlar.

"Allah'ım selamet, esenlik ver" diyorlar. Ve bu bekleyiş sabahın şafağına kadar sürüyor.



BU GECE NELER OLDU?

Kuran-ı Kerim, Hz Peygamber'e bu gecede inmeye başladı.

Bu gece yapılan bir ibadet, bin ayda yapılan bir ibadete feyiz ve fazilet itibarıyla denk sayılır.

Bu gece için özel melekler yaratıldı veya bu gece daha önce yeryüzüne hiç inmeyen melekler indirildi.

Bu melekler yeryüzüne inip Allah'a eğilenlerin saflarına dağıldı. Onların dualarına amin diyecekler.

Bu gece vahiy meleği sayılan ve bütün meleklerin lideri olan Hz.

Cebrail yeryüzüne inecek. Hem de melekler ordusuyla beraber.

Cebrail'in inmesi gecenin feyzini, itibarını, değerini daha da artırıyor.

Bu gecenin feyzinden habersiz olanların dehşetini ve pişmanlığını da o miktarda çoğaltıyor. Öyle ya, rahmet, af kapıya gelmiş ama sen hiç yararlanamıyorsun. Bu ne denli bir kayıp ve hüsran.



Bu gece sabaha kadar bütün dünyayı esenlik, rahmet, hidayet, barış ve kurtuluş nurları kuşatacak. Alabilen herkes alabildiğiyle kalacak.



MAHRUM OLANLAR

Bu büyük gecenin mahrumları da var elbette. Bu gece gelmesine rağmen içkiye devam edenler, anne ve babasını hatırlamayanlar, zina yapanlar, kumara devam edenler, kul hakkı yemeyi sürdürenler bu geceden bir fayda sağlayamayan insanlardır.

Onlar için ne kadar büyük bir kayıp.



KADİR GECESİ'NDE NELER YAPILMALI?

Bu gece Kuran-ı Kerim gecesidir. Kuran'la ahdimizi, birlikteliğimizi yenileyeceğimiz bir fırsat gecesidir. Bol bol Kuran okumak lazım bu gece.

Düşünerek, anlamını okuyarak, ibret alarak, kendimizle hesaplaşarak. Kuran-ı Kerim'in sadece okunmak için değil de anlaşılmak için, yaşanmak için indiğini düşünerek.

Bu gece tövbe edelim. Hepimizin günahı var. Ufak günahlar bile olsa. Belki ufak bildiğimiz günahımız, Allah katında çok büyüktür.

Annemizin ve babamızın duasını alalım.

Vefat etmişlerse, Kuran okuyalım onlara.

Mezarlarına gidelim. Baba ve annesi sağken duasını alamayanlardan olmayalım.

Kaza namazlarımızı kılalım. Zaman çabuk geçiyor. Çevrenize bakın, daha dün konuştuğunuz çok kişi bugün belki hayatta değil. Fırsatı kaçırmayalım.

Kul haklarını helal ettirelim.

İçki, kumar gibi kötü alışkanlıklarımızdan uzaklaşalım. Günahlar bizi bırakmadan biz onları bırakalım.

Yıllarca içki içen biri, Allah için içkiyi bırakamıyor da hastalandıktan sonra doktorun talimatıyla bırakmak zorunda kalıyorsa bunun ne kadar değeri olur? Keşke daha önce Rabb'inin hatırı için bırakabilseydi.

Bol bol dua edelim. Bu gece dua gecesidir.

Kendimize, birbirimize, ülkemize ve sevdiklerimize dua edelim.



BİR AYET

"ŞÜPHESİZ, biz onu (Kuran'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin!

Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.

O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadir Suresi)



BİR HADİS

"HZ. Peygamber'e (SAV) ümmetinin ömrü gösterilmiş.

Resulullah, önceki ümmetlerin ömrüne nispetle kısa olduğu için, amelde onların uzun ömürde işlediklerine yetişemezler diye bu ömrü kısa bulmuş. Bunun üzerine Cenab-ı Hak bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni vermiştir." (Muvatta, İ'tikaf)

SORU - CEVAP

Muska takmak haram mı?

Muska bizi korur mu?

Muska; hastalık, göz değmesi ve benzeri sıkıntılardan korunmak için yazılan ve üstünüze asılan dua demektir. Kişinin Kuran-ı Kerim'den veya Hz. Peygamber'in hadislerinden bir duayı yanında taşıması sakıncalı değildir. Ama muskacılıkla meşhur insanların yazdıkları aslı esası bilinmeyen, farklı sembolleri anımsatan, İslam'a aykırı öğeleri barındıran metinleri taşımak ve takmak doğru olmaz.



Haramları terk etmek mi, helalleri yapmak mı daha sevaptır?

Elbette her ikisi de önemlidir. Ancak haramları terk etmek suretiyle günah işlememek, helalleri yapmaktan daha önceliklidir.

Zira günah işlememek de helal işlemek gibi kabul edilir.

Bir tarafta haram, öteki tarafta ibadet varsa, önce haramdan uzaklaşacağız sonra da ibadete koşturacağız.