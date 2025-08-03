İsrail Gazze'de sistematik bir soykırıma imza atıyor. Açlığı, susuzluğu ve kaosu silah olarak kullanıyor.
Son bir ayda çoğu bebek ve çocuk yüzlerce Filistinli yetersiz beslenmeden kaynaklı şehit olurken dünyanın vicdanı sızladı. Avrupa ülkelerinden gelen peşi sıra "Filistin'i tanıma" kararı sonrası İsrail göstermelik bir adım attı ve Gazze'ye kısmi yardım girişine izin verdi.
GAZZE'YE GİREN YARDIMLAR YAĞMALANDI
Ancak Gazze'ye giren yardımlar açlıktan bitap düşen Filistinlilere ulaşmadan yağmalandı.
Netanyahu'yu şoke eden görüntü!
HAMAS'IN ELİNDEKİ İSRAİLLİ ESİR İSRAİL YÜZÜNDEN İSKELETE DÖNDÜ
Gazze'deki aç bırakma politikası Hamas'ın elindeki İsraillileri rehineleri de etkiliyor.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elindeki İsrailli esir, Gazze'deki açlığa ve her geçen gün güçten düştüğüne dikkati çekerek, kaldığı tünel içinde kabrini kendi elleriyle kazdığını söyledi.
Takvim.com.tr, Gazze'deki gelişmeleri dakika dakika bildiriyor.
CANLI ANLATIM
İSRAİL, GAZZE'DE FİLİSTİN KIZILAY'INI BOMBALADI
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Filistin Kızılay'ına ait karargahı hedef aldı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Han Yunus kentindeki Filistin Kızılay'ına ait karargahı bombaladı.
İlk belirlemelere göre 1 Kızılay çalışanının hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı saldırıda doğrudan çalışanların bulunduğu alan hedef alındı.
Patlamanın ardından binada yangın çıktı.
İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten bu yana şiddetli saldırılar düzenleyerek insani felakete sebep olduğu Gazze'de onlarca hastane ve sağlık kuruluşunu bombaladı, baskın düzenledi veya yıktı.
Saldırılarda onlarca sağlık çalışanı hayatını kaybederken, birçok hastane ve sağlık tesisi tamamen hizmet dışı kaldı.
Gazze'deki Filistinliler, İsrail'in "hayatı yaşanmaz hale getirmenin bir parçası olarak" sağlık sistemini hedef aldığını belirtiyor.
HAMAS'IN ESİR VİDEOSU SONRASI NETANYAHU ŞOKE OLDU
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Gazze'de tutulan İsrailli esir Evyatar David'e ait bir video yayımlamasının ardından "Tüm rehineler derhal serbest bırakılmalı" açıklamasında bulundu.
Bakanlık, İsrail'in Gazze'de yaklaşık 2.3 milyon Filistinliye yönelik uyguladığı sistematik aç bırakma politikasını ve müzakere sürecini bilinçli olarak tıkamasını görmezden gelerek, yalnızca Gazze'deki esirlerine ilişkin açıklama yaptı.
İsrailli esir Evyatar David'e ait bir video yayımlamasının ardından yapılan açıklamada, "Evyatar ve diğer tüm rehineler hemen serbest bırakılmalı, kendilerine acilen tıbbi bakım ve uygun gıda sağlanmalı." denildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada da Netanyahu'nun esir Evyatar David ile Rom Braslavski'nin aileleriyle görüştüğü kaydedildi.
Netanyahu'nun görüntülerden "şok olduğunu" belirttiği, esirlerin iadesi için çalışmaların "aralıksız" sürdüğünü ifade ettiği aktarıldı.
Kassam Tugayları tarafından yayımlanan videoda esir Evyatar David'in ciddi kilo kaybı yaşadığı, bir yatakta zayıflıktan kemikleri belirgin hale gelmiş şekilde oturduğu görülüyor.
Videoda, David'in daha önce bir başka esirle birlikte araçta bulunduğu ve bir esir takası sırasında serbest bırakılan İsraillileri izlediği anlara da yer verildi.
Kassam, videoda esirlerin "biz ne yiyorsak onu yediğini, ne içiyorsak onu içtiğini" vurgularken, eş zamanlı olarak Gazze'de İsrail'in saldırı ve ablukası nedeniyle açlıkla boğuşan çocukların görüntülerini paylaştı.
Hamas, daha önce defalarca İsrailli esirleri "toplu şekilde" serbest bırakmaya hazır olduğunu duyurmuş, ancak bunun için soykırımın durdurulması, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin salıverilmesi şartlarını öne sürmüştü.
Buna karşılık Netanyahu ise Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanması talep edilen bir lider olarak, yeni şartlar öne sürmeye devam ediyor. Bu şartların başında Gazze'deki direniş gruplarının silahsızlandırılması ve Gazze'nin yeniden işgal edilmesi geliyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 430 Filistinli hayatını kaybetti, 148 bin 722 kişi de yaralandı.
GAZZE'DE ATEŞKES SAĞLANAMAYINCA ABD ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze’de Filistinli direniş gruplarıyla kalıcı ateşkes anlaşmasına varılamaması nedeniyle salı günü planlanan Washington ziyaretini iptal ettiği bildirildi.
The Jerusalem Post gazetesinin İsrailli kaynaklara dayandırdığı habere göre, Zamir, Washington’a ziyaretini Gazze Şeridi’nde kalıcı bir ateşkes sağlanmasında ilerleme kaydedilmesine bağladı ancak bu gerçekleşmedi.
Ateşkes görüşmelerinin çıkmaza girmesi ve kamuoyunun esirler konusundaki baskısının artmasıyla Zamir, "yerinin İsrai olduğunu" belirtti
Zamir’in, ziyaretini iptal kararının "ahlaki ve operasyonel sorumlulukların, üst düzey diplomatik programların dahi önüne geçtiğini göstermek" amacı taşıdığı ifade edilen haberde, bu mesajın, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun siyasi geleceğini korumak için savaşın sona erdirilmesine yönelik anlaşmaları kasıtlı olarak engellediğine dair iddialara da dolaylı bir gönderme olduğu belirtildi.
İsrail ordusu, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ziyaret kapsamında Zamir’in, Florida’daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) merkezinde görevden ayrılacak olan General Michael Erik Kurilla'nın veda törenine katılması bekleniyordu.
Zamir ayrıca Washington’da üst düzey savunma ve istihbarat yetkilileriyle, askeri istihbarat ve CIA temsilcileriyle ve bazı Yahudi kuruluşlarının temsilcileriyle bir dizi toplantı da planlanmıştı. Görüşmelerde, Gazze’deki son askeri saldırıların sonuçları ve ABD ile İsrail orduları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin ele alınacağı kaydedildi.
Ziyaretin iptali, son günlerde İsrail'in siyasi ve askeri liderliği arasında savaşın yönetimi ve Gazze’deki esirler dosyasına ilişkin ciddi görüş ayrılıklarının medyaya yansıdığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.
GAZZE AÇLIĞA MAHKUM: YARDIM TIRLARI YAĞMALANDI
Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in dün girişine izin verdiği 36 yardım tırının büyük bölümünün, işgalin kasten sürdürdüğü güvenlik kaosu nedeniyle yağmalandığını belirtti.
Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail'in Gazze'de uyguladığı 'kaos ve aç bırakma politikası' çerçevesinde dün girişine izin verilen 36 yardım tırı yağma ve hırsızlık olaylarına maruz kaldı. Bu durum, Gazze halkını açlığa mahkum eden ve sistematik olarak sürdürülen bir imha planının parçasıdır." ifadelerine yer verildi.
Gazze Şeridi'nin günlük asgari yaşam ihtiyacının karşılanabilmesi için sağlık, hizmet ve gıda sektörlerine yönelik en az 600 yardım ve yakıt tırına ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekilen açıklamada, altyapının tamamen çökmesi nedeniyle bu sayının asgari düzeyde belirlendiği aktarıldı.
Açıklamada, İsrail ve ona destek veren ülkeler, Gazze Şeridi'nde devam eden insani felaketten tamamen sorumlu tutulurken, Gazze'ye yardımların girişi için sınır kapılarının derhal ve tam kapasiteyle açılması, yardımların Birleşmiş Milletler denetiminde güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması çağrısı yapıldı.
Filistin hükümetinin açıklamasında, "Bu suç düzeninin devamı insanlık için kara bir leke niteliğindedir. Uluslararası toplum 21. yüzyılın en ağır toplu suçlarından birini durdurmak için acilen harekete geçmelidir." ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 430 Filistinli hayatını kaybetti, 148 bin 722 kişi de yaralandı.
İSRAİLLİ ESİR AÇLIKTAN KENDİ KABRİNİ KAZDI
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elindeki İsrailli esir, Gazze'deki açlığa ve her geçen gün güçten düştüğüne dikkati çekerek, kaldığı tünel içinde kabrini kendi elleriyle kazdığını söyledi.
Kassam, Gazze'deki İsrailli esirlerden Evyatar David'in dün paylaşılan videosunun devamını yayınladı.
Videonun 27 Temmuz tarihli olduğunu söyleyen David, "Bugün ne yiyeceğimi bilmiyorum. Kaç gündür bir şey yemedim. Burada çok zor durumdayım. Yiyecek yemek yok, su bile zor bulunuyor. Çok az yemek yiyorum. Ne kadar zayıf olduğuma bakın. Bu hayal değil gerçek." dedi.
İçinde bulunduğu tünelin duvarına günlük olarak yediklerini kaydeden David, "Bu temmuz ayının başladığı gün. Mercimek yemişim, sonraki gün yine mercimek. 4 Temmuz'da bir şey yememişim. Sonraki günler yine fasulye ve mercimek. 8 Temmuz'da açlık, sonraki 3 gün mercimek, 12'sinde yine aç kalmışım. 16-17'sinde yine bir şey yememişim. Arada fasulye ve mercimek. 20 Temmuz'da açlık." diyerek sürekli olarak aynı şeyleri yediğini ve uzun süreli açlık çektiğini ifade etti.
İSRAİLLİ ESİRDEN NETANYAHU'YA: YALAN SÖYLÜYORSUN
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenen esir David, "Burada terk edildiğimi düşünüyorum. Senin başbakan olarak benimle ve tüm esirlerle ilgilenmen lazım. İsrail'de 'esirlerle ilgilenildiğine' dair öğrendiklerimin hepsi yalan." dedi.
Videonun son kısmında kaldığı tünelin içindeki kumları kazdığı görülen esir, "Kabrimi kendi ellerimle kazıyorum çünkü her geçen gün daha da güçsüzleşiyorum. Ölüme doğru gittiğimi düşünüyorum. Bu belki de gömüleceğim kabir olacak." ifadesini kullandı.
KASSAM: İSRAİL ONLARI AÇ BIRAKMAYI SEÇTİ
Kassam Tugayları tarafından dün "Onlar da bizim yediklerimizi yiyorlar, içtiklerimizi içiyorlar. İşgalci İsrail hükümeti onları aç bırakmayı seçti." mesajıyla yayınlanan videoda, İsrailli esirin görüntüleri İsrail'in açlığı dayattığı Gazze'de gıda yetersizliğinden bir deri bir kemik kalan Filistinli çocuklar ve bebeklerin görüntüleriyle birlikte paylaşılmıştı.