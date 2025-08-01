Nihat Hatipoğlu

CEVAP: Hz. Peygamber'in şöyle bir hadisi vardır: "Kaderi geçecek -aşacak- bir şey olsaydı göz değmesi olurdu." Göz değmesinin var olduğunu hadisler ifade ediyor. Başka bir hadiste: "Göz haktır" buyuruyor. (Buhari, tıbb, 35) Peygamberin nazara karşı okumamızı tavsiye ettiği dualar vardır. Ancak herkesin bildiği Felak, Nas ve İhlas sureleri ile Ayet-ül Kürsi okunabilir. Bazı bakışların insanlar üzerinde bir tesir meydana getirdiği artık bilinen bir gerçektir.



SORU: Doktorun eczaneden aldırdığı ilacın içinde alkol varmış diye terkibine bakmam şart mı?

CEVAP: Doktorun eczaneden aldırdığı ilacın terkibine bakmanıza gerek yoktur. İlacı kullanabilirsiniz.

SORU: Guslederken parmağımdan akan kan durmadı. Guslüm geçersiz mi?

CEVAP: Guslederken vücudumuzun herhangi bir bölgesinden kanın akması gusle engel değildir. Ancak kan kesildikten sonra namaz için ayrıca abdest almanız gerekir.

SORU: İşitme ve görme engelliler dini yönden sorumlu mudurlar?

CEVAP: Kişi ne ile yükümlü olduğunu bilmeden dinen yükümlü sayılmaz. Bunu bilenler yükümlü olur, bilmeyenler yükümlü sayılmazlar. Bu da işitme ve görme engellinin durumuna göre değişir.

Zira hepsi aynı durumda değildir.

SORU: Peygamberlerin cesedinin çürümeyeceği bilgisi doğru mu?

CEVAP: Hz. Peygamber (s.a.v.);

"Toprak peygamberlerin vücudunu yiyemez" buyurmuştur. Gerçek şehitlerin de cesedi çürümez.

Bilindiği gibi Uhud harbinden 46 sene sonra Uhud meydanı kazılmış ve şehitlerin cesetlerinin çürümediği görülmüştür. Peygamberler derece itibariyle şehitlerden daha üst makamdadırlar.



SORU: Gördüğüm rüyanın gereğini yapmak zorunda mıyım?

CEVAP: Rüyaların bir kısmı mesaj taşıyabilir. Ama rüyada gördüklerinizi uygulamak zorunda değilsiniz. Zira rüyalar bağlayıcı değildir.

SORU: Mezar sıkıştırması diye bir şey var mı?

CEVAP: Peygamberimiz (SAV) mezara giren herkesin mezar tarafından sıkıştırılacağını haber veriyor. Mezarın mümini sıkıştırması bir annenin çocuğunu kucaklaması gibidir. İmansız bir insanı sıkıştırması ise başka türlü olacaktır. Hz.

Peygamber (sav) hiç kimsenin bu durumdan istisna tutulamayacağını bildiriyor. Ama önemli olan mezara ve ahirete hazırlıklı olmaktır.