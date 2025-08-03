Planlı cinayet! İzmir'de yaşlı çift evlerinde ölü bulunmuştu: Cani, kadının oğlu çıktı

İzmir'in Narlıdere İlçesi'nde 30 yıldır birlikte yaşayan 63 yaşındaki Nilüfer T. ile 78 yaşındaki Yusuf Yıldırım, birlikte yaşadıkları evde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından gözaltına alınan şüpheli, Nilüfer T.'nin oğlu N.E.T. (41) çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

İzmir'in Narlıdere İlçesi'nde 30 yıldır birlikte yaşayan 63 yaşındaki Nilüfer T. ile 78 yaşındaki Yusuf Yıldırım, birlikte yaşadıkları evde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından gözaltına alınan şüpheli, Nilüfer T.'nin oğlu N.E.T. (41) çıktı.

'ALETLERİ SAKLADI'

Polis, zanlının güvenlik kameralarına yakalanmamak için kask taktığı, parmak izi bırakmamak üzere eldiven kullandığı ve hırsızlık izlenimi yaratmak için evi dağıttığı öğrenildi.

Polis, zanlının cinayette kullandığı 2 bıçak, kanlı kıyafetler, eldiven, kask ve annesinin cep telefonunu sakladığı ormanlık alana yapılan operasyonda tüm delillere ulaştı. N.E.T.'nin ifadesinde, annesi ve Yusuf Yıldırım ile aralarındaki uzun süreli anlaşmazlığın sebep olduğunu itiraf etti. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.E.T., "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN