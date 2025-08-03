Cinayetin şifresi: 133 | Sinem Topaloğlu'nu katleden katil Ali Eren Somun'un cinayeti planladığı ortaya çıktı!

Trabzon'da ayrı yaşadığı eşi Ali Eren Somun tarafından katledilen Sinem Topaloğlu, birkaç gün önce '132 kadın öldü' paylaşımı yaptı. Cani adam cevap yazdı: 133

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025

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Boşanmak isteyen karısını öldürüp kaçan Ali Eren Somun (30), Sinop'ta yakalandı. Ormanlık alanda kamp kurarken bulunan katilin saçını ve kaşını kazıttığı anlaşıldı.



Olaydan önce eşine yazdığı "133" mesajı ise cinayeti planladığını ortaya çıkardı. Acılı anne Derya Topaloğlu, "O vicdansız iki kez uzaklaştırma almıştı" diye ağladı.

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