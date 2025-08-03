Interpol devreye giriyor | Çağla Tuğaltay'ın katili 196 ülkede aranacak!

İstanbul Şişli'de kamuoyunda yıllardır konuşulan ve halen faili meçhul olarak bekleyen Çağla Tuğaltay cinayeti bir kez daha raftan indirildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025

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İstanbul Şişli'de kamuoyunda yıllardır konuşulan ve halen faili meçhul olarak bekleyen Çağla Tuğaltay cinayeti bir kez daha raftan indirildi.

Fulya'da 5 Haziran 2000 tarihinde okul dönüşü saat 16.40 sıralarında eve dönen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay, üzerindeki okul formasını bile çıkarmaya fırsat bulamadan katil ya da katiller tarafından boğazı kesilerek vahşice öldürüldü.

3 parmak izi ve DNA örnekleri kimseyle uyuşmadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 yıldır aydınlatılamayan Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili bu yıl içerisinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Savcılık, parmak izi ve DNA bulgularının Interpol arşivinden taranmasına izin verdi. Bulguların Interpol'e üye 196 ülkenin kayıtlarıyla karşılaştırılacağı öğrenildi.

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