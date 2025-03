Nihat Hatipoğlu

Peygamber Efendimiz, kalbinin son derece katı olduğunu söyleyen bir sahabiye şöyle buyurdu: "Kalbinin yumuşaması için yetimin başını okşa ve fakiri doyur"

Ebu Zerr (RA) diyor ki:

"Peygamber Efendimiz bana 7 şeyi vasiyet etti: Fakirleri sevmemi, fakirlere yaklaşmamı; dünyalıkta kendimden daha aşağıda olanlara bakmamı, kendimden daha yukarıda olanlara bakmamamı; benden uzaklaşsalar bile akrabalarımla bağımı kesmememi; 'La havle vela kuvvete illa billah' sözünü bol bol söylememi; gerçeği acı da olsa söylememi; Allah'a çağırma konusunda hiçbir kınayıcının kınamasına aldırış etmememi; insanlardan hiçbir şey istememeyi." (Taberani).

Bir adam Resulullah'a geldi ve "Kalbim son derece katı" dedi.

Peygamberimiz ona şöyle cevap verdi: "Kalbinin yumuşamasını istiyorsan yetimin başını okşa ve fakiri doyur." Haris El Eşari anlatıyor.

Resulullah bize şöyle anlattı: "Allah, Yahya Peygamber'e 5 şey emretti.

Bunları yapmayı ve İsrailoğullarına da emretmeyi istedi. Hz. Yahya, İsrailoğullarını Beytül Makdis'te topladı ve şöyle dedi: 'Allah bana 5 kelimeyi emretti. Hem uygulayacağım hem de size emredeceğim. Siz de yapacaksınız.' Birincisi şudur: Allah'a kulluk ediniz ve hiçbir şeyi O'na ortak koşmayın. Allah'a ortak koşan insan şuna benzer: Bir insan öz malıyla bir kişiyi satın alır ve ona der ki: 'Bu benim işim, bu da evim. Benim için sen işi yapacak, kazancını da bana vereceksin.' Adam çalışır, kazanır ama iş sahibine değil, başkasına kazancını verir. Hanginiz işçisinin bunu yapmasını kabul eder!

İkincisi, Allah size namaz kılmayı emretti. Namaz kıldığınızda sağa sola dönmeyin. Zira namazda yüce Allah yüzünü kulunun yüzüne çevirir, kul yüzünü çevirmedikçe.

Üçüncüsü, Allah size oruç tutmayı emretti. Oruç tutan kişinin hâli şuna benzer: Bir adam yanında bulunduğu topluluğun içinde güzel koku olan bir torbayla dolaşmaktadır.

Oruçlunun ağzının kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.

Dördüncüsü, Allah size sadakayı emretti.

Sadaka veren insanın hâli şuna benzer: Bir adamı düşmanları esir alır ve ellerini boynuna bağlar. Başını kesmek için götürülürken adam şöyle der:

'Ben elimdekini size vereyim beni bağışlayın.' Onlar da bunu kabul eder. Adam da canını kurtarır.

Beşincisi, Allah size kendisini zikretmenizi emretti.

Allah'ı zikredenin durumu şuna benzer: Bir adamı düşmanları kovalar, o da onlardan kaçar. Nihayet sağlam bir kale bulur ve içine sığınır. Böylece düşmanlarından kendini korur. İşte Allah'ı zikreden, şeytandan kendisini böyle korur."

YA RABBİ SENİ

NEREDE ARAYAYIM?

Hz. Musa bir gün yüce Allah'a yalvarır. Ve şöyle sorar: ''Ya Rabbi ben seni nerede arayayım?

Nerede bulayım?'' Yüce Allah, Hz.

Musa'ya şöyle vahyeder: ''Musa, beni kalbi kırıkların yanında ara.

Ben onlara her gün ve gece bir kulaç yaklaşırım. Böyle olmasaydı helak olup giderlerdi.'' Abdullah bin Selam'a soruluyor:

''Kalbi kırıklar kimlerdir?'' Şöyle cevap veriyor: ''Yüce Allah'a aşırı sevgisinden dolayı başkalarına kalbini kapatan, bundan ötürüdür ki kalbi kırık olandır." (Ebu Nuaym, Hilye, 2/364).

Kalbi Allah'tan başkasından uzak etmek elbette zor ve çetin imtihanı gerektiren bir mertebedir. Ona talip olmak da zordur, onun hakkını yerine getirmek de.

Kalbini Rabb'ine açan sadece O'nunla ünsiyet (doygunluk) bulur. Gözü O'ndan başkasını görmez. Başkasını önemsemez de. Onun için aleyhinde konuşan ile lehinde konuşan arasında fark yoktur. Malı kaybettiğinde de kazandığında da kalbinde bir kayma olmaz.

Mütevazıdır, ihlaslıdır, kin tutmaz, nefret duymaz. Bunlara kalbini kapatmıştır. Onun için tek şey, Rabb'in rızasıdır.

Yüce Allah, Hz. Musa'ya sorar:

''Seni niye seçtim ve sana neden hitap ettim ey Musa biliyor musun?'' Hz. Musa, ''Hayır Ey Rabb'im'' der. Yüce Allah cevap verir: ''Çünkü hiç kimse senin kadar mütevazı davranamadı.

Sen benim rızam için hep mütevazı davrandın. Ben de seni onun için seçtim.'' (İbn Recep Hanbeli, Ez-züll, 142).



BÜYÜKLERİN DUALARI

HZ. AMR BİN ABDULLAH'IN DUASI

Rabbim, dünyada hüzün ve üzüntü var.

Ahirette ise hesap ve azap olacak. Hani nerede kurtuluş, hani nerede rahat ve sevinç? Ya Rabbi! İşte sokaklarda dolaşanlar ihtiyaçlarını gidermek için sokaktalar. Ben de sokaktayım, sen beni affedesin diye... Ya Rabbi! İşte ateşe düşme korkusu beni uykusuz bırakıyor. Sen bana mağfiret et.



BİR AYET

"Günahın açığını da bırakın, gizlisini de.

Çünkü günah kazananlar yaptıkları karşılığında cezalandırılacaklardır." (Enâm, 6/120)



BİR SEVAP

"Kim Müslüman kardeşinin ırz ve namusunu korursa Allah da kıyamet gününde onun yüzünü cehennem ateşine karşı korur."



BİR HADİS

"Birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah'ın kulları, kardeş olun.

Bir Müslüman'a, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz." (Buhârî, Edeb, 57, 58)



SORU - CEVAP

Kazaya kalan ramazan oruçları nasıl tutulmalıdır?

Ramazan ayında tutulamayan oruçların ve başlanıp da bozulan oruçların kaza edilmesi gerekir. Kuranı Kerim'de, "İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar" (Bakara, 2/184) buyrulmaktadır. Kaza oruçlarının aralıksız tutulması hakkında herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu itibarla, kazaya kalan oruçlar, oruç tutulması yasak olan günler dışında, ardı ardına veya ayrı olarak tutulabilir. Ancak bu oruçların, geciktirilmeden bir an önce tutulması uygun olur.

Çünkü bu bir borçtur, hemen ödenmelidir. Ayrıca insanın ne zaman öleceği de belli değildir.



Sakal kesmek haram mıdır?

Sakal, Peygamberimizin (SAV) sünnetidir.

Bıraktıktan sonra kesmek mekruhtur. Peygamber Efendimiz "Bıyığı kısaltın, sakalı uzatın" diyor.