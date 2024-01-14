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Nihat Hatipoğlu

NİHAT HATİPOĞLU

14 Ocak 2024, Pazar

Hoşgeldin üç aylar

ÖNCEKİ gece 3 ayların başı olan Recep ayının ilk cuma gecesiydi. Bu geceye biz Regaib Kandili diyoruz.
Aslında bu geceye bu ismi veren meleklerdir. Zira bu gece ibadetlerin sevabı o kadar katlanır ki, o geceye rağbet edilir. Regaib gecesi özel gecelerdendir.
Ramazan'ın habercisidir.
Duaların karşılık göreceği özel bir gecedir. Bu nedenle bu geceye " tövbe gecesi" de denmiştir. Regaib gecesi, Recep ayında olan bir gecedir. Efendimiz bu ayda bolca nafile oruç tutardı.
Hatta öylesine çok tutardı ki, bazen orucu hiç bozmayacak sanılırdı.

SORU: Recep ayının tümünü oruçlu geçirmemiz sünnet midir?
CEVAP: Hz. Peygamber'in recep ayında -içinde bulunduğumuz ayda- çok oruç tuttuğunu biliyoruz. Hz.
Aişe, Peygamberimizin -bu ayda ramazan hariç- oruç tuttuğu kadar hiçbir ayda oruç tutmadığını söyler. Ama ayın tümünü oruçlu geçirmek konusunda herhangi bir emir ve talimat yoktur.
Ayın başında, ortasında ve sonunda bazı günler oruç tutmak yeterli olur.

SORU: Kuran-ı Kerim'i hatmetmenin bir süresi var mı?
CEVAP: Kuran-ı Kerim'i hatmetmenin bir süresi olmaz. Kişinin okuma kabiliyetine, zamanının uygunluğuna, iş yoğunluğuna göre değişir. Ancak müsait olan bir kişinin günde bir cüz okuyarak bir ayda hatim indirmesi uygun olur. Dört günde bir cüz okumak da mümkündür. Bu noktada önemli olan husus, okuduğun ayetin mealini ve tefsirini de okuyarak, ilahi mesajı anlamaya çalışmak olmalıdır.

SORU: Üç aylara girdik. Ne tür ibadetler yapalım?
CEVAP: Zaman zaman oruç tutmanız, bol bol Kuran-ı Kerim okumanız ve manen ramazana hazırlanmanız gerekir. Ayrıca Recep ve Şaban ayındaki mübarek geceleri güzel değerlendirmeye çalışınız.

SORU: Namaz kılarken kıbleye yönelmenin hükmü nedir?
CEVAP: Namaz kılarken kıbleye yönelmek namazın farzlarındandır.
Müslümanların kıblesi ise Kábe'dir. Kábe'yi görenlerin bizzat kendisine, görmeyenlerin ise o cihete (yöne) yönelerek namazlarını kılmaları gerekir. Bu husus Kuran-ı Kerim'de şöyle belirtilmektedir: "Ey Muhammed! Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. (Ey Müslümanlar!) Siz de nerede olursanız olun (namazda) hep o yöne dönün." (Bakara, 2/144)
Uzaklarda Kábe'ye yöneliş, ancak takribi olarak gerçekleşebilir. Bu yönelişte esas olan, namaz kılanın cephesini Kábe istikametinden tamamen çevirmemesidir. Yalnız yüzün kıbleden çevrilmesi ise mekruh olmakla birlikte namazı bozmaz. Bununla birlikte namaz kılanın, gücü yettiği kadar kıbleye doğru bir şekilde yönelmeye çalışması dini bir görevdir.

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