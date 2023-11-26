Nihat Hatipoğlu

SON olaylar, Gazze halkına yapılan soykırıma, zülüm ve vicdansızlık dünya genelinde infial ve tepkiyle karşılanıyor.

İnsanlar sorgulamaya başladılar. Bir yanda ölümü hiçlemiş yüce yürekler. Diğer yanda çocuk, kadın, hasta, yaşlı demeden her düşman bellediğini hunharca yok eden bir zihniyet.

Bir diğer yanda da bu zulme sessiz kalarak bir anlamda onay veren ülkeler.

İnsanlar şimdi soruyor, sorguluyor:

Yıllarca medeniyet, hümanizma, adalet, hoşgörü, barış adına bize anlatılan masallar meğer sadece kendileri için bir anlam taşıyormuş. Başkaları için değil.

Meğer onların bir damla kanı bütün dünyadan değerliymiş! Âdem'in ve Havva'nın çocuklarıydı bütün insanlık.

Hani ziller çalındığında bütün herkes mutlu olacaktı. Hani, hani, hani! Gazi olayı birçok sahtekârın maskesini düşürdü. Batılılar önemli bir kısmı önümüzdeki yıllarda bunları soracaklar, sorgulayacaklar. Hatta mabetlerini kadraja koyacaklar. Parçalanmış binlerce masum vücudundan hiç hesaba katılmadık sonuçlar çıkacak.

Yüreğimizi burksa da!



SORU: Kalp anjiosu orucu bozar mı?

CEVAP: Anjio bilindiği gibi damarlara yönelik bir operasyondur.

Vücuttaki damarları görmek için damarlara aletle girilip hastanın durumu tespit edilir. Bu esnada damarın içini görüntüleyen bir ilaç verilir. Bu yolla tıkalı olan damarlar -anjiografi- sayesinde balon veya stent ile açılır. Bu operasyon oruca zarar vermez. Kişi orucuna devam edebilir.

Ancak hasta endişe ediyorsa ve oruçlu halde anjioya girmek istemiyorsa ve sağlıkta ertelenmeyeceğine göre orucunu bir gün kazaya bırakabilir.



SORU: Vücuda enjekte edilen kan ve serum orucu bozar mı?

CEVAP: Vücuda enjekte edilen kan ve serum gıda olarak işlem gördüğü için orucu bozar. Ancak kan vermek orucu bozmaz.



SORU: Damarları açmak için sarhoş edici madde - alkol gibi - kullanabilir miyim?

CEVAP: Damarları açmak ve benzeri problemleri aşmak için helal olan yüzlerce yol, ilaç ve yöntem mevcuttur. Bu nedenle Allah'ın haram kıldığı böyle bir sıvı kullanmak caiz olmaz. Haramdır.



SORU: Oruçlu iken böbrek taşı kırdırmak orucu bozar mı?

CEVAP: Oruçlu olan birinin bu esnada böbrek taşı kırdırması orucuna zarar vermez. Ancak bu işlem yapılırken veya yapılmadan önce vücuda gıda verici bir madde (serum gibi) enjekte edilmesi halinde oruç bozulur. İadesi gerekir. Bu işlem esnasında böbreklere kan gelmesi de orucu bozmaz.



SORU: Oruçlu bir kişi merhem kullanabilir mi? İlaçlı bant kullanabilir mi?

CEVAP: Bildiğiniz gibi vücuda sürülen merhem veya yağ gözeneklerden ve deri altındaki kılcal damarlardan emilerek kana karışmaktadır. Ancak bu emiş çok az ve hayli yavaş olmaktadır. Bu işlem merhem veya bant içinde aynı durumdadır. Bu hal oruca zarar vermez.



SORU: Oruçluyken diş çektirebilir miyim?

CEVAP: Oruçlu olduğunuz saatlerde diş tedavisine ertelemeniz daha uygun olur. Mesela akşam saatlerinde bu işlemi yaptırabilirsiniz. Zira diş tedavisi veya çekilmesi durumunda bölgeyi uyuşturmak için yapılan iğneler oruçlu kişiyi etkileyebilir. Aç olmasından ötürü.

Ancak ihtiyaç halinde oruçluyken diş çektirilebilir veya tedavi edilebilir. Zira yapılan enjeksiyon orucu bozmaz.

Enjeksiyon esnasında gıda alınmış da olmuyor ki oruca zarar versin. Fakat bu işlem esnasında ağızda biriken su, kan ve akıntı yutulursa orucu bozar.

Dişe konan maddeler de yutulması halinde oruca zarar verir. Böyle bir kişi o orucu kaza etmelidir. Veya dişe zor bir operasyon yapılacaksa o gün oruca niyet edilmez sonradan o günü bir gün kaza eder.